Nel corso della nuova puntata di Uomini e donne del 14 settembre in onda su Canale 5, ha fatto il suo ingresso la tronista Andrea Nicole. In questi giorni si è molto parlato di lei, complice il fatto che da poco tempo ha portato a termine il suo processo di transizione e oggi è una donna a tutti gli effetti. La presenza in studio di Andrea Nicole non è passata inosservata e la ragazza ha colpito tutti per la sua bellezza anche se, sui social, è scattata la polemica per il discorso iniziale che è stato fatto dalla conduttrice Maria De Filippi.

Andrea Nicole è la prima tronista transessuale di Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo la presentazione dei tronisti maschi, a Uomini e donne si è parlato di Andrea Nicole, pronta a mettersi in gioco dopo aver raccontato la sua transizione.

Fino a qualche anno fa, Andrea Nicole era un uomo ma sentendosi nel corpo sbagliato, ha scelto di attuare questa trasformazione che oggi l'ha portata ad essere una donna a tutti gli effetti.

Subito dopo il suo ingresso in studio, Maria De Filippi si è lasciata andare ad un discorso che ha scatenato pareri contrastanti sul web e sui social, al punto che in tanti hanno criticato la conduttrice per le parole spese.

Polemica social sul discorso di Maria De Filippi ad Andrea Nicole

In particolar modo, Maria ha raccontato che qualche tempo fa aveva fatto vedere la foto di Andrea Nicole ad un autore, chiedendogli il suo parere.

È bellissima", è stata la risposta dell'autore prima di scoprire che la tronista in questione fosse nata uomo.

"Lui mi ha detto non ci credo", ha proseguito ancora De Filippi rivelando di aver dovuto giurare a questo autore che prima Andrea Nicole fosse un uomo.

"Io penso che a volte non vedendo le cose, non capendole, a volte il disorientamento non sia colpevole. Io sapevo chi eri e sapevo tutto, ma quando eri seduta di fronte a me cercavo di vedere se c'era qualcosa che non era giusto", ha proseguito ancora la conduttrice che poi ha parlato anche del concetto di normalità.

Sta di fatto che, le parole usate da Maria De Filippi per presentare la tronista Andrea Nicole Scavuzzo, non sono piaciute a tutti gli spettatori che seguivano Uomini e donne in tv. Sui social, infatti, non sono mancate le polemiche.

'Un discorso horror' sbottano sui social

"Questo discorso di Maria non è tanto carino eh", ha scritto qualcuno sui social puntando il dito contro la conduttrice Mediaset.

"Ma che discorso è? Deve essere accettata perché è bella e non sembra uomo?", ha scritto ancora qualcun altro.

"Un discorso horror. Era meglio non farlo. Ha ribadito 200 volte il concetto anche se non sei una donna naturale sei bella", ha scritto qualcun altro sui social mentre seguiva la puntata di Uomini e donne in tv.