Nel daytime del 12 ottobre di Amici di Maria De Filippi, il cantante Inder ha abbandonato la scuola. La sua maestra, Anna Pettinelli, ha deciso di non rappresentarlo più. Dopo il suo addio, il ragazzo ha deciso di scrivere un post su Instagram per ringraziare i suoi sostenitori e avvisarli che presto usciranno delle nuove canzoni.

Anna Pettinelli delusa da Inder

Nella puntata di ieri Anna Pettinelli ha deciso di mandare una comunicazione a Inder: deve abbandonare il programma. Già nel pomeridiano andato in onda lunedì 11 ottobre, la Pettinelli aveva sospeso la maglia al ragazzo per il suo comportamento.

Inder, infatti, ha più volte violato le regole previste dalla scuola. La sospensione della maglia, evidentemente, non è bastata e l'insegnante ha deciso di interrompere bruscamente la permanenza del suo allievo. Nella lettera scritta da Anna, Inder viene accusato di non rispettare le regole e di non impegnarsi abbastanza, nonostante la maestra avesse più volte parlato lui. "Inutile dirti quanto mi hai delusa e quanto io mi sia sentita presa in giro dal tuo atteggiamento", inizia così la lettera della Pettinelli dove sottolinea il suo rammarico nei confronti del ragazzo. "Inutile il nostro confronto di pochi giorni fa, nel quale tu, col capo cosparso di cenere, mi chiedevi scusa. Un'inutile finta visto il tuo comportamento nelle ore successive.

Anche il tuo rendimento è stato molto deludente".

Inder costretto ad abbandonare Amici

Dopo aver espresso tutta la sua delusione, la Pettinelli comunica al cantante che non ha più intenzione di rappresentarlo e, di conseguenza, deve abbandonare la scuola di Amici. "Da questo momento sei libero di tornare a casa". Inder è apparso triste ed ha immediatamente iniziato a preparare le valigie sotto gli occhi degli altri allievi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ragazzo molto stizzito ha commentato: "Sono d'accordo sulla delusione, ma non che mi venga detto che non ho lavorato sul pezzo", la Pettinelli nella lettera ha accusato il ragazzo di aver lavorato poco sui pezzi assegnati e questo è stato un altro dei motivi che l'hanno spinta a prendere questa drastica decisione.

Inder e il post su Instagram per i suoi fan

Il cantante dopo aver definitivamente lasciato il Talent Show, ha deciso di aprirsi in un post su Instagram. Il suo primo pensiero è rivolto verso i suoi fan: "Eccomi qua, ora posso finalmente farmi sentire. Voglio ringraziarvi per il supporto e per aver creduto in me". Inder si è mostrato indubbiamente felice di tutto il calore che i fan gli hanno riservato nonostante il provvedimento. "Vedo tutti i video che mi mandate e sono felice di essere riuscito a farvi ballare", il cantante in poco tempo è entrato nel cuore del pubblico da casa e proprio per questo comunica: "I pezzi da farvi sentire sono pronti, sto solo aspettando il giorno giusto". Presto, quindi, sentiremo parlare del ragazzo, sicuramente uno dei più discussi allievi di questa edizione di Amici, ma anche tra i più amati e seguiti.