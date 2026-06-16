Nei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit, Ender Çelebi (Sevval Sam) chiederà un’altra possibilità all’ex marito Kaya Ekinci (Barış Kılıç) venendo respinta, dopo la fine del matrimonio di convenienza con Halit Argun (Talat Bulut). Dalle anticipazioni, si evince che l’avvocato volterà pagina della sua vita in maniera definitiva, lasciando Istanbul in solitaria.

Halit divorzia da Ender subito dopo le nozze

Prossimamente, Halit si vendicherà di Yildiz il giorno del loro matrimonio, annunciando di aver già sposato l’ex moglie Ender. Tuttavia, questa unione avrà breve durata, poiché la novella sposa verrà messa in cattiva luce, grazie a un piano attuato da Yildiz e Sahika.

In particolare, Halit divorzierà in fretta, con la convinzione che Ender abbia trattato male il piccolo Halitcan, il figlio avuto da Yildiz. A quel punto, Ender non potrà contare sulla vicinanza dei figli, visto che Yigit deciderà di continuare i suoi studi in Inghilterra dopo aver deciso di non sposare più Lila, invece Erim andrà a vivere a Londra.

Ender chiede un’altra possibilità all'ex marito

Dopo la partenza dei suoi figli, Ender tenterà di fare pace con l’ex marito Kaya, e sarà convinta che la responsabile della fine del loro matrimonio sia Sahika. Tuttavia, Kaya non sembrerà affatto intenzionato a tornare con Ender, anche se gli dirà di essere disposta a trasferirsi in Inghilterra con lui, per ricongiungersi con Erim e Yigit.

Kaya darà la sua risposta definitiva all’ex moglie tramite una lettera d’addio, attraverso cui le comunicherà di essere in procinto di partire per il Regno Unito. Infine, Ender avrà vicino soltanto suo fratello Caner come sempre, e concentrerà tutte le sue attenzioni alla Argun Holding.

Riepilogo: Kaya e il figlio si sono infuriati con Ender

Di recente, Ender ha scatenato la furia del marito Kaya e di Yigit, per aver finto di aver ceduto le sue quote ai figli per evitare di restituirle alla cognata Sahika. Appena ha scoperto che sua moglie non è stata sincera, per essere ancora in possesso delle azioni dell’Argun Holding, Kaya è rimasto molto deluso, al punto da decidere di mettere fine al loro matrimonio. Dopo la sfuriata del figlio Yigit e del marito, Ender ha cercato di scusarsi con la speranza di essere perdonata.