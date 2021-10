Con l'episodio che andrà in onda venerdì 29 ottobre 2021 si concluderà un'altra settimana di emozioni all'interno del grande magazzino milanese. Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 29 ottobre rivelano che Gloria salverà la vita sia a Paola che al bambino che porta in grembo. Nel frattempo Giuseppe riceverà una chiamata da parte di Petra: la donna lo minaccerà. Petra vorrà confessare tutta la verità ad Agnese, se Giuseppe non le invierà altro denaro. Il padre di Salvatore si renderà conto di essersi cacciato nei guai e cercherà una strategia per evitare un simile scandalo.

Intanto Tina consegnerà la registrazione della demo a Vittorio: la voce però è quella della giovane Imbriani.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, Tina consegna la demo a Vittorio Conti

Nel corso della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa venerdì 29 ottobre 2021, l'attenzione sarà focalizzata sullo stato di salute della commessa Paola. La donna avrà un malore durante il suo orario lavorativo e verrà soccorsa da Gloria. Tutte le Veneri saranno preoccupate per la giovane, ma Dora porterà dall'ospedale buone notizie a riguardo. Nel frattempo la figlia di Agnese e Giuseppe consegnerà a Vittorio la registrazione dalla demo del "musicarello". Il direttore del grande magazzino sarà molto soddisfatto del lavoro di Tina, ma sarà ignaro che la voce registrata non corrisponderà con quella della giovane Amato.

La voce sarà quella di Anna ma nonostante ciò, la cantante si sentirà in colpa per aver messo in atto un inganno nei confronti del dottor Conti.

Il Paradiso 6, Gloria salva la vita a Paola e il bambino

Le trame della 35^ puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 29 ottobre, rivelano nel dettaglio che Giuseppe Amato riceverà una chiamata dalla Germania.

A mettersi in contatto con lui sarà Petra, la madre del figlio nato dalla relazione extra coniugale. Quest'ultima inizierà a minacciare il magazziniere qualora non le inviasse altri soldi per lei e il bambino. Dopo aver sentito la donna, il marito di Agnese sarà molto preoccupato e cercherà di risolvere il problema per evitare che Petra possa raccontare tutta la verità alla sarta.

Nel frattempo Gloria, che tempestivamente sarà intervenuta a salvare sia Paola che il suo bambino, potrà finalmente dare buone notizie ai colleghi del Paradiso. Il nobile gesto compiuto dalla capo commessa arriverà all'orecchio di Ezio. Il padre di Stefania inizierà a riflettere sulla situazione e cambierà idea sul giudizio della ex moglie. Infatti, il direttore della ditta Palmieri chiederà alla Moreau di vedersi ancora.