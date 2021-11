L'ultima love story nata negli studi di Uomini e donne tra Diego Tavani e la dama Ida Platano è ufficialmente naufragata. La coppia era molto vicina all'uscita insieme dallo studio, ma è bastata un chiarimento di Ida con l'opinionista Tina Cipollari, che tutto si capovolgesse.

In un'intervista per il magazine del dating show di Canale 5, la dama bresciana ha spiegato i motivi che l'hanno portata alla decisione di chiudere una volta per tutte con il cavaliere del trono over, non nascondendo anche la delusione ricevuta da quest'ultimo.

Platano: 'Diego sapeva che avrei parlato con Tina'

Dopo una conoscenza relativamente breve, Ida Platano ha scelto di uscire con Diego dallo studio e di continuare la storia d'amore fuori dai riflettori. La parrucchiera bresciana prima di lasciare lo studio con il cavaliere voleva chiarire alcune cose con l'opinionista Tina Cipollari. Platano ha voluto precisare all'opinionista che la frase ricevuta il giorno prima (Tina l'ha chiamata "donnetta") l'aveva fortemente ferita. Mentre le due donne si scontravano, alla ricerca di un chiarimento, Diego, che era rimasto a centro studio, ha avuto una reazione inaspettata, ovvero si è ritirato. Il cavaliere ha chiesto alla conduttrice Maria De Filippi se poteva sedersi perché non gli piaceva per niente la scena che stava guardando e non la sentiva di lasciare lo studio.

"Io mi siedo e non esco più - ha detto Diego e poi ha aggiunto - te lo potevi risparmiare questo chiarimento in un momento cosi importante per noi". In quel momento, Platano, molto sorpresa dalla reazione, ha deciso di non uscire più e di prendere di nuovo tempo. A riguardo, la dama ha spiegato nell'intervista per il settimanale "Uomini e donne" che Tavani lo sapeva dalla sera prima che avrebbe parlato con l'opinionista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Non riesco a comprenderlo - ha dichiarato la 40enne e poi ha aggiunto - non so perché ha fatto un passo indietro".

'La sua reazione é stata davvero surreale'

Nel corso dell'intervista, la parrucchiera ha sottolineato che è rimasta sbalordita e basita dalla reazione di Tavani.

"Mi è sembrata surreale tutta la scena - ha dichiarato Ida e poi ha proseguito - quando eravamo da soli mi sembrava sicuro di ciò che voleva".

La 40enne poi ha chiosato: "La nostra storia è stata totalmente veloce e allo stesso tempo disastrosa".

Se c'è una cosa di cui la dama bresciana è certa, è che non chiederà mai più a nessuno di uscire dagli studi di Uomini e Donne. Sempre su magazine del dating show, Platano ha affermato che da oggi in poi aspetterà che venga chiesta da parte degli uomini di fidanzarsi. Ida ha sottolineato che la regola vale sia nel programma che al di fuori di esso.