Il rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu all'interno del Grande Fratello Vip 6 continua ad incrinarsi. La romana ed il figlio del patron di Miss Italia sono stati protagonisti di una nuova discussione dentro la casa più spiata d'Italia. Le incomprensioni che si sono palesate fra di loro non sono terminate e fra i due gieffini si è venuta a creare una distanza che appare sempre più incolmabile. Pisu si è sfogato con le altre compagne d'avventura nel Reality Show riguardo alla sua situazione sentimentale. Mentre il classe 1989 parlava, Trevisan lo ha raggiunto in camera per cercare il confronto con lui provando a comprendere il suo stato d'animo e da lì è nato uno scontro.

Pisu a Trevisan: 'Tu non sei coerente'

In camera Nicola Pisu e Miriana Trevisan hanno dato vita ad un nuovo confronto molto acceso riguardo al loro rapporto all'interno del GF Vip 6. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha sottolineato alla showgirl che lui ha detto sempre la verità in maniera coerente ed ha rispettato la compagna d'avventura. Nicola ha aggiunto che ha voluto allontanarsi da lei per capire cosa sarebbe successo dopo. Pisu ha poi accusato la soubrette: "Tu non sei coerente, mi dispiace". Il 32enne ha proseguito dichiarando che lui ciò che prova nei confronti di Miriana glielo dimostra e tutti sono consapevoli dei suoi sentimenti verso Trevisan.

La replica di Miriana Trevisan

Alle parole di Nicola Pisu, Miriana Trevisan ha replicato affermando che il gieffino non possiede la gentilezza di comprendere che lei si trova a disagio nel reality show targato Mediaset anche perché fuori dal loft di Cinecittà ha un figlio a casa che la guarda.

La showgirl, abbastanza contrariata rispetto al comportamento assunto dal trentino nei suoi riguardi, ha sottolineato che non è consapevole su ciò che avverrà all'esterno, lontano dalle telecamere, ma sotto i riflettori non riesce a lasciarsi andare. Riferendosi a Nicola, poi, Trevisan ha aggiunto che se il gieffino interpreta questo atteggiamento come una mancanza di interesse nei suoi riguardi è libero di farlo.

Trevisan furiosa con Nicola Pisu

Nicola Pisu ha successivamente affermato che se una persona piace c'è bisogno che lo si dimostri. A queste parole, Miriana Trevisan si è infuriata con il 32enne. La showgirl ha affermato che il gieffino si comporta così come gli uomini trattano tutte le donne, definendolo scortese. Miriana ha poi ribadito che non ha nessuna intenzione di mostrare alcune scene a suo figlio che la guarda da casa.

"Sei maleducato e scortese", ha evidenziato nuovamente la soubrette che gli ha domandato perché vuole farsi rifiutare in questo modo sotto i riflettori delle telecamere. Infine, Miriana ha detto a Nicola che non è una persona perbene e lo ha invitato a stare lontano da lei.