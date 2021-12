Isabella Ricci è da poco uscita da Uomini e donne con il cavaliere Fabio. L'ex dama solo ora ha svelato un retroscena riguardante il suo percorso, confessando che qualche tempo fa, aveva lasciato il programma, stanca dei continui attacchi e litigi. Tutto è coinciso con la sua assenza in due delle registrazioni delle scorse settimane, poco prima che incontrasse Fabio.

Isabella aveva pensato di lasciare per gli attacchi di Gemma e company

Isabella Ricci è senz'altro una delle dame del Trono Over che più ha colpito il pubblico di Canale 5. Sin dal suo ingresso, si è contraddistinta per la sua eleganza e per il suo modo di esporsi, sempre molto diretto.

Sin dall'inizio della sua avventura, Gemma l'ha vista come una rivale e non ha perso occasione per attaccarla per qualunque cosa. Attacchi ingiustificati a cui si sono uniti nel tempo anche Armando e Gianni Sperti. In ogni puntata, come ricorderanno molti telespettatori, Isabella veniva messa in croce, accusata di essere a Uomini e donne non per cercare l'amore ma per la visibilità. Ad un certo punto, Isabella pare abbia pensato di abbandonare , stanca di essere messa alla gogna.

Ricci svela: 'Prima di Fabio avevo lasciato il programma'

Solo ora che ha abbandonato Uomini e donne con Fabio, Isabella si sente libera di raccontare qualche retroscena su quanto accaduto in questi ultimi mesi. In particolare, durante un'intervista, a Mondotv24, l'ex dama ha rivelato: "Prima di Fabio avevo lasciato il programma, sono mancata per due puntate".

In effetti, in molti ricorderanno che Isabella è stata assente per due registrazioni di fila. Poi era tornata e nessuno si era mai chiesto per quale motivo fosse mancata in quelle due occasioni. A spiegare cosa è accaduto proprio la diretta interessata. Ricci ha spiegato che in quel periodo, non sopportava più gli attacchi, le litigate e le discussioni.

Troppe persone contro di lei, insomma.

Ricci svela un retroscena: 'Non me la sentivo di continuare solo per litigare'

Isabella dunque, aveva proprio scelto di lasciare Uomini e donne. "Non me la sentivo di continuare solo per litigare" ha confidato l'ex dama. Poi l'hanno convinta a tornare ed è stata la scelta migliore che potesse fare.

"Mi hanno convinto a tornare e c'era Fabio", ha dichiarato l'ex dama che ha trovato nel cavaliere ciò che stava cercando in un uomo. La conoscenza con Fabio, era più importante delle litigate con Gemma, Armando o Gianni. Il tempo le ha dato ragione. Non solo ha trovato la sua anima gemella, ma ha dimostrato ai suoi detrattori, che il suo scopo era trovare l'amore. Non era di certo quello di cercare visibilità per sponsorizzare la pagina Instagram.