Nervi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip tra Soleil e Manila Nazzaro. Fino a qualche settimana fa le due avevano un rapporto di amicizia e stima all'interno della casa, tanto da condividere molti momenti insieme. Ad un certo punto, però, dopo l'arrivo di Delia Duran, qualcosa si è rotto. Manila ha scelto di non chiudere le porte in faccia alla moglie di Alex Belli e, questo suo modo di fare accogliente nei confronti di Delia, ha scatenato la rabbia di Soleil che in puntata ha addirittura fatto battutine quando Manila parlava dei suoi figli.

Scoppia la 'guerra' nella casa del GF Vip 6: Soleil contro Manila

Nel dettaglio, l'arrivo in casa di Delia Duran ha messo in crisi il legame tra Manila e Soleil Sorge.

L'ex protagonista di Uomini e donne sostiene di essere stata "abbandonata" dalla sua amica Nazzaro, la quale in questi giorni avrebbe passato più tempo con la moglie di Alex Belli, piuttosto che con lei.

Sta di fatto che, il 21 gennaio, nel corso della nuova puntata serale del GF Vip in onda su Canale 5, Manila e Soleil si sono ritrovate ai ferri corti.

Le due hanno affrontato il tema della loro rottura e non sono mancate frecciatine al vetriolo nel corso del battibecco.

La frecciatina di Soleil a Manila durante la diretta del GF Vip: c'entrano i figli dell'ex Miss Italia

C'è stato un momento in cui Manila ha preso la parola ed ha ammesso che per lei, questo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, comincia ad essere particolarmente complicato data anche la lontananza dai suoi amati figli, che ormai non vede dallo scorso settembre.

La reazione di Soleil, però, non è stata delle migliori e la giovane influencer si è lasciata andare ad una battutina che ha scatenato l'ira dei fan social di Manila.

"Anche per me c'è una difficoltà, non vedo i miei figli da quattro mesi", ha sbottato Manila sottolineando il fatto che pure per lei non fosse facile affrontare con serenità questa avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip, lontana dai suoi affetti più cari.

'Oh povera', Soleil Sorge prende in giro Manila Nazzaro sui suoi due figli

"Oh povera", ha esclamato Soleil nel momento in cui Manila, in diretta tv, citava i suoi figli e sottolineava il fatto che la lontananza da loro la rende vulnerabile.

Una battuta decisamente poco carina quella di Soleil Sorge che, sul web e sui social, è stata duramente criticata dai fan del GF Vip e di Manila per questa caduta di stile.

"Che schifo", hanno sentenziato alcuni fan del reality show evidenziando il fatto che Soleil poteva tranquillamente evitare di fare battutine e lanciare frecciatine nel momento in cui Manila stava parlando dei suoi due figli.