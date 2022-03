Lulù denuncia il furto di mutande all'interno della casa del GF Vip 6. In queste ultime ore, la principessina ha rivelato parlando con Barù e con altre vippone, che da diverso tempo si ritrova in casa con pochissime mutande.

Il motivo? Le ex concorrenti, che di volta in volta sono uscite dalla casa di Cinecittà, le avrebbero rubate al punto da lasciare le attuali vippone che popolano l'abitazione del GF Vip, senza un numero sufficiente di slip.

Lulù denuncia il furto di mutande nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, a svuotare il sacco in queste ore sul furto di mutande avvenuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip, è stata la principessina Lulù.

Parlando con Barù, la principessina ha svelato che le ex vippone che sono state fatte fuori dal gioco, preparando le valigie per andare via, avrebbero portato via anche le mutande che non erano loro.

Lulù ha parlato chiaramente di mutande rubate dalle ex concorrenti di questa sesta edizione del reality show Mediaset, le quali le avrebbero portate via, senza rendersi conto del fatto che non fossero loro.

"Pensavano fossero loro, magari mutande semplici nere o rosa e se le prendevano", ha rivelato Lulù puntando il dito contro le ex concorrenti di questo GF Vip per il furto di mutande che si è verificato nel corso delle ultime settimane.

Mutande rubate al GF Vip: sarebbe colpa di alcune ex vippone

"Siamo rimaste qua noi che abbiamo 4/5 mutande", ha proseguito ancora la principessina lamentandosi con Barù di questa situazione e trovando pieno appoggio anche da parte di Sophie Codegoni.

"Vorrei dire che io oggi ne ho solo due", ha sentenziato l'ex tronista di Uomini e donne, confermando di fatto che anche le sue mutande sono sparite dalla casa del GF Vip, rubate da altre vippone.

"Sudiciona!", ha esclamato ironicamente Barù punzecchiando Sophie, la quale ha subito replicato dicendo che pur essendo rimasta con sole due mutande, le lava quotidianamente per poterle utilizzare.

'O vado in giro senza mutande o metto quelle sporche', sbotta Lulù al GF Vip

"Le laviamo ogni giorno: o vado in giro senza mutande o mi metto quelle sporche", ha aggiunto Lulù.

Insomma, dopo i problemi per la gestione pulizia della casa e dopo le tensioni che ci sono state in questi giorni per l'utilizzo delle lavatrici, ecco che si aggiunge anche il furto delle mutande denunciato dalla principessina Selassié.

In attesa di scoprire se verranno resi noti i nomi di chi avrebbe portato via gli indumenti intimi delle altre concorrenti, si avvicina sempre più la finalissima di questo Grande Fratello Vip, che chiuderà i battenti il prossimo lunedì 14 marzo 2022, con la proclamazione del vincitore.