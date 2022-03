Tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge al GFVip non è mai corso buon sangue. Sebbene le due coinquiline abbiano cercato di trovare un punto d'incontro, non è mai arrivato. Nella giornata di domenica 6 marzo, la showgirl ha rivelato a Jessica Selassié di esserci rimasta male per l'ennesima frase infelice pronunciata dalla influencer italo-americana.

La stoccata di Trevisan

Dopo sei mesi di convivenza "forzata" Miriana e Soleil sono arrivate ad un punto di non ritorno. Lo scontro avvenuto nella puntata di giovedì, durante le nomination, non ha fatto che peggiorare la situazione.

Domenica 6 marzo, Miriana si è sfogata con Jessica. La diretta interessata ha spiegato di avere sentito l'ennesima frase infelice pronunciata dalla influencer: "Ho sentito tutto, vedi che lei alle spalle...". Secondo la showgirl, Sorge non ha il coraggio di parlare in faccia alle persone. Ma non solo, colpirebbe i suoi compagni d'avventura in un momento di difficoltà: "Io non lo farei mai". Per questo motivo l'ex ragazza di Non è la Rai ha confidato di voler sorridere davanti alle cattiverie di Soleil.

Non contenta, Miriana ha continuato a sparare a zero sulla coinquilina. Secondo la diretta interessata, c'è un motivo ben preciso se Soleil vuole eliminarla a ridosso della finale: "Se mi vuoi far fuori dal gioco all'ultima settimana vuol dire che mi temi".

Il crollo di Miriana

Dopo la puntata di venerdì, Miriana ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. La concorrente del GFVip sente di non essere apprezzata dai suoi compagni d'avventura. Parlando con Manila Nazzaro, la diretta interessata ha confidato di avere paura di non essere lucida: "Ho paura di fare scelte sbagliate".

Inoltre, Trevisan pensa che contro di lei sia stata calcata troppo la mano.

L'ex ragazza di Non è la Rai ha sostenuto che nei suoi confronti sia stato fatto un vessatorio pesante.

Secondo Manila invece, l'amica non deve buttare al vento i sei mesi di percorso. A tal proposito l'ex Miss Italia ha chiesto a Trevisan di non piangere più per persone che non meritano. Poi, l'ha esortata a continuare la sua strada senza pensare alle persone che non l'apprezzano.

GFVip: in puntata due eliminazioni e un finalista

Nella precedente puntata del GFVip, sono finiti in nomination Miriana Trevisan, Davide Silvestri e Jessica Selassié. Ad una settimana dalla finale del Reality Show di Canale 5, ci saranno due eliminazioni in puntata. Ma non solo, verrà decretato il nome del terzo finalista.

Al momento le prime due concorrenti candidate alla vittoria del reality show sono Delia Duran e Lulù Selassié. I finalisti del GFVip saranno 5, mentre la finale è in programma il prossimo lunedì 14 marzo.