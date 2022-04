Nella puntata di martedì 19 aprile 2022 di Mattino 5, programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci su Canale 5, si è discusso di Jeremias Rodriguez. Quest'ultimo infatti ha deciso di abbandonare l'Isola dei Famosi 2022, spiegando di voler riabbracciare la sua fidanzata Deborah Togni. Una scelta che è stata piuttosto criticata sia dall'opinionista Vladimir Luxuria ieri sera che da Patrizia Groppelli questa mattina in studio da Panicucci. Secondo Groppelli, l'argentino si sarebbe giocato un'ottima opportunità per farsi conoscere meglio come persona, accusandolo di essere poco coraggioso nell'affrontare le sue difficoltà.

Anche il giornalista Andrea Franco Alajmo ha commentato in modo negativo l'abbandono del gioco da parte di Jeremias.

Groppelli e Franco Alajmo contro l'abbandono di Jeremias all'Isola dei famosi 2022

"Fondamentalmente, si è giocato male una carta importante" ha esordito così Patrizia Groppelli, esprimendo la sua sulla scelta di Jeremias Rodriguez di lasciare l'Isola dei famosi 2022. "Poteva stare sull'Isola per rispettare se stesso, e soprattutto, per il suo lavoro. Poteva uscirne non più come il fratello di Belen, ma come Jeremias. Mi dispiace che lui abbia sofferto ma chi non l'ha fatto negli ultimi anni" ha poi aggiunto l'opinionista e giornalista in collegamento con Mattino 5. "Tira fuori le p*** e rimani sull'Isola.

E' un codardo" ha infine chiosato Groppelli, criticando duramente Jeremias. "Dovrebbe ringraziare di essere il fratello di Belen, perché è dentro a questi reality per quello, non doveva abbandonare" ha affermato il giornalista Andrea Franco Alajmo, stizzito perché l'argentino avrebbe buttato via un'opportunità lavorativa importante.

"Lui ha un cognome veramente altisonante, magari i ragazzi giovani che sono lì, dicono 'me lo faccio amico così frequento la famiglia'. Ed è per questo che lui si chiude in questo carattere" ha infine concluso Franco Alajmo, riferendosi all'atteggiamento difensivo del fratello di Belen Rodriguez nei confronti degli altri naufraghi in Honduras.

Jeremias Rodriguez lascia l'Isola: la reazione della fidanzata

Oltre agli opinionisti Patrizia Groppelli e Andrea Franco Alajmo, anche la fidanzata DeborahTogni ha commentato la decisione di Jeremias Rodriguez di lasciare l'Isola dei famosi 2022 in maniera definitiva. "Dale torna a casa l'amore mio" ha scritto su Instagram la giovane compagna, esprimendo tutta la sua felicità di rivedere Jeremias presto a casa. Nonostante ciò, Togni era sempre presente negli studi di Canale 5 per supportare il fidanzato e convincerlo a non mollare il gioco.