Giovedì 28 aprile sarà trasmessa su Rai 1 la quinta puntata della Serie TV italiana "Don Matteo", che la scorsa settimana è risultato il programma più visto della serata con sei milioni di spettatori ed uno share superiore al 25%. In base alle trame del quinto episodio di giovedì 28 aprile, Don Matteo sparirà all'improvviso ed in canonica giungerà il nuovo parroco Don Massimo. Il maresciallo Cecchini, Pippo e Natalina lo tratterranno con forte ostilità. Inoltre il capitano Olivieri farà di tutto per fare colpo su Marco, ma la donna si ingelosirà quando il PM starà molto vicino a Valentina che dovrà risolvere un problema.

Trame 'Don Matteo': Arriva il nuovo parroco Don Massimo

Il 28 aprile andrà in onda alle ore 21:25, subito dopo la fine dei "Soliti Ignoti- Il ritorno", la quinta puntata della fiction tv "Don Matteo", giunta alla trecedesima stagione. Sarà la prima puntata in cui vedremo Raoul Bova nei panni di Don Massimo, il nuovo parroco di Spoleto. In base alle trame del quinto episodio dal titolo "L'amico ritrovato", la città di Spoleto sarà in preda alla confusione. Infatti si diffonderà la notizia che Don Matteo non è più in città e nessuno ha idea dove si trovi.

Ad avere un sentimento di paura e tristezza sono soprattutto i suoi amici storici Natalina, Pippo ed il maresciallo Cecchini. A completare tutto ci sarà il fatto che a celebrare la messa ci sarà Don Massimo, che si presenterà immediatamente come il nuovo parroco. Le circostanze che hanno determinato la sparizione di Don Matteo restano ancora un mistero e saranno tante le domande che si faranno i protagonisti.

Anticipazioni televisive quinto episodio: Marco aiuta Valentina nel risolvere un problema

Secondo le anticipazioni televisive del quinto episodio, Don Massimo dovrà affrontare un generale clima di ostilità e molti arriveranno a sostenere che lui stesso possa essere la causa della misteriosa assenza di Don Matteo. Intanto Valentina si troverà in difficoltà e chiederà il supporto di Marco, il quale accetterà di starle vicino nella risoluzione di una problematica.

Questo suo altruismo però determinerà un sentimento di forte gelosia da parte del capitano Olivieri.

Tra le altre cose, il trailer indicano come Don Massimo si presenterà a Pippo, Natalina e Cecchini come nuovo prete della chiesa, ma il maresciallo gli farà intendere che nessuno potrà mai sostituire Don Matteo. In tutto questo Anna inizierà a mettere del rossetto ed a truccarsi per fare colpo su Marco, mentre proprio la madre del capitano dirà alla figlia di aver visto Marco e Valentina abbracciarsi.

In tutto questo i carabinieri indagheranno su quale fine possa avere fatto Don Matteo e dalle telecamere di videosorveglianza noteranno degli uomini che lo hanno prelevato per farlo poi salire successivamente su una macchina. Infine il capitano Olivieri esprimerà le proprie perplessità sul nuovo parroco, mentre per il maresciallo il nuovo arrivato è solo un mascalzone.