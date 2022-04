Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Ultima settimana di programmazione prima dello stop estivo, che quest' anno è stato anticipato a fine aprile. Il finale di stagione è previsto il 29 aprile, dopo di che, la soap tornerà in onda dal prossimo settembre. Le anticipazioni relative alle ultime puntate preannunciano che non mancheranno i colpi di scena. Umberto, pur avendo negato di essere innamorato di Flora, prenderà una decisione del tutto inaspettata. Il commendatore porrà fine al suo lungo legame con la contessa, lasciando Villa Guarnieri, per raggiungere la giovane Gentile.

Difatti sarà proprio lui ad impedire alla ragazza di partire per l'estero.

Il Paradiso delle Signore: spoiler sino al 29 aprile: Umberto innamorato di Flora

Le anticipazioni relative alle puntate conclusive de Il Paradiso delle Signore svelano che Umberto deciderà di ammettere a sé stesso di essere innamorato di Flora. Guarnieri, difatti, almeno inizialmente, non voleva ammettere di essere preso dalla ragazza. L'uomo, del resto, ha cercato di recuperare il rapporto con la cognata, di cui è sempre sembrato realmente innamorato. Quella per Flora sarebbe potuta sembrare l'ennesima scappatella, che lo avrebbe ricondotto nelle braccia della contessa poco dopo. A quanto pare, però, Umberto ama davvero la figlia di Achille, tanto da essere pronto a tutto, pur di stare con lei.

Il Paradiso, puntate al 29/4: la giovane Ravasi vuole partire

Stando alle anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda sino al 29 aprile, Flora sembrerà decisa a partire per gli Stati Uniti dove l'attende un ottimo lavoro. La ragazza ha deciso di tornare nella terra natia, non solo per la proposta di lavoro ricevuta, ma anche per non vedere più Guarnieri.

Flora, difatti, crede che Umberto non abbia il coraggio di chiudere definitivamente con la contessa, restando relegata sempre al ruolo di amante.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni finale di stagione: Guarnieri ferma la partenza di Flora

Le anticipazioni del finale di stagione de Il Paradiso delle Signore svelano che Adelaide dovrà fare i conti con la consapevolezza che Umberto ami realmente Flora.

Per la contessa sarà dura, ma non potrà fare altro che accettare la realtà. Guarnieri, difatti, sarà disposto a lasciare la loro dimora, pur di andare a vivere con la ragazza. Prima di iniziare una nuova vita insieme, il commendatore andrà dalla stilista per impedirle di lasciare Milano. A questo punto le dichiarerà il suo amore, facendole capire di voler stare con lei, e che ormai Adelaide appartiene al passato.