Puntata dopo puntata, Ida Platano, rubando lo scettro alla sua amica Gemma Galgani, si sta affermando sempre di più come protagonista indiscussa del trono over di Uomini e donne. Così, quando Karina Cascella, ex amata opinionista del dating show di Maria De Filippi, è stata chiamata ad esprimere un suo parare sul comportamento della dama bresciana non si è certo tirata indietro e con la schiettezza che la contraddistingue da sempre ha espresso il suo pensiero. Pensiero che si è allargato anche a Riccardo Guarnieri che da poco ha fatto ritorno in trasmissione.

Cascella contro Ida

Mentre si susseguono le segnalazioni su Ida e Riccardo circa un loro possibile ritorno di fiamma orchestrato a 'favore di telecamera, cresce l'attenzione sui due volti di Uomini e Donne. Sebbene i due continuino a negare un reciproco interesse sentimentale, al pubblico e agli opinionisti non è sfuggita una certa complicità che trapela anche attraverso lo schermo. L'interesse per la dama e il cavaliere va oltre la trasmissione, tanto che quando Karina ha aperto il box delle domande su Instagram i suoi follower non hanno perso tempo a chiedere la sua opinione circa gli ex fidanzati.

'Ida carina per carità, però dopo un po’ penso che se uno cerca davvero un amore grande e duraturo, se vedi che trascorsi tanti anni in un programma televisivo e non succede nulla, allora due domande te le fai', ha scritto in risposta Karina.

Infatti, l'ex di Salvatore Angelucci ha scritto di apprezzare Ida ma di non capire come mai stia ancora in trasmissione dopo anni alla ricerca di un amore che alla fine non è ancora arrivato. O almeno era arrivato con Riccardo ma poi così come è velocemente decollato è velocemente precipitato quando entrambi erano lontani dalle telecamere.

L'opinione di Karina importante per i fan

'Poi si sa, la tv piace a tutti e quindi pur di star lì…', ha concluso Cascella che ha aggiunto che questo ragionamento vale sia per la dama che per il cavaliere. In fondo, le parole di Karina andrebbero ad avvalorare la tesi di Tina Cipollari la quale, senza farsi problemi ha spesso attaccato Platano durante le ultime registrazioni accusandola di essere interessata anche alle telecamere e al lavoro di promozione sui social.

Chissà se Ida deciderà di replicare mezzo social a queste parole di Karina. Quest'ultima da tempo non è più a Uomini e Donne eppure la sua opinione sul programma è sempre tenuta in alta considerazione da chi segue le vicende del trono over e del trono classico. Magari, in futuro per Karina gli studi del dating show potrebbero riaprirsi con grande gioia dei suoi numerosi follower.