Interessanti rivelazioni saranno al centro delle nuove puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di seguire nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna raccontano che Felipe Alvarez Hermoso capirà che Felicia Pasamar era stata uccisa da Soledad Lopez grazie alle indagini dell'investigatore Mendez.

Una vita: Mendez in coma dopo essere stato brutalmente aggredito

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate rivelano che Felipe farà una scoperta clamorosa nel corso delle prossime settimane.

Tutto inizierà quando Mendez sospetterà che sia stata Natalia ad uccidere Felicia e per questo deciderà di approfondire le indagini.

Ben presto, l'investigatore scoprirà che la sorella di Aurelio aveva pagato il fattorino della farmacia, che aveva recapitato a domicilio un composto mortale per uccidere la ristoratrice. Tutti gli indizi, a questo punto, punteranno il dito su Quesada, se non accadesse il colpo di scena. Mendez sarà brutalmente aggredito da due brutti ceffi e ricoverato in ospedale in coma.

Felipe capisce che il pestaggio dell'investigatore è legato all'assassino di Felicia

Nelle nuove puntate di Una vita, Felipe (Marc Parejo) apparirà molto in ansia per la scomparsa del suo amico, visto che non darà sue notizie da un lungo tempo.

Ed ecco che l'avvocato scoprirà che Mendez è stato purtroppo ricoverato in ospedale. Per questo motivo, Alvarez Hermoso deciderà di correre a trovarlo dopo aver parlato con il nuovo commissario Belda. L'ex marito di Genoveva capirà fin da subito che il pestaggio dell'investigatore è collegato all'assassinio di Felicia.

Dubbi, che aumenteranno quando Belda lo informerà che Mendez prima di venire pestato aveva annotato sul suo quadernino il nome Soledad.

In questo modo, il legale comprenderà che il suo amico si stava riferendo alla domestica dei Bacigalupe.

Soledad ha ucciso la ristoratrice forse per gelosia

Per questo motivo, il cerchio si stringerà sempre più intorno a Soledad, impegnata nel frattempo ad organizzare un attentato anarchico su ordine dell'ex amante Fausto Salazar.

A tal proposito, l'anarchico rinchiuso in galera obbligherà Lopez ad eseguire il suo piano visto che l'ha aiutata a togliere di mezzo Mendez. Ben presto, i telespettatori della soap opera scopriranno che la domestica si era macchiata del delitto di Felicia (Susana Sotelo) forse perché voleva tenere Marcos tutto per sé. Una situazione, che sarà destinata a peggiorare sempre di più con risvolti incandescenti.

Le vicende ambientate ad Acacias 38 sono in onda da lunedì al sabato dalle ore 14:10 su Canale 5 mentre in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".