Sembrerebbe nuovamente sfumata l'ipotesi di una versione di Uomini e donne dedicata ai personaggi famosi in cerca dell'anima gemella. Secondo un rumor riportato da Amedeo Venza in queste ore, una novità legata al dating-show potrebbe essere quella del ritorno delle scelte in prima serata: a partire dal prossimo autunno, infatti, i tronisti potrebbero fidanzarsi nel corso di appuntamenti trasmessi in prime time e non più nel pomeriggio di Canale 5.

Notizie sul futuro di Uomini e Donne

Quando manca poco più di un mese alla fine della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne, sui social network già si parla della prossima e delle novità che potrebbe proporre al pubblico.

Stando ad un rumor che è arrivato all'orecchio di Amedeo Venza, non si sarebbe concretizzata la possibilità di proporre ai telespettatori una versione del dating-show con le celebrità in cerca d'amore.

L'influencer, infatti, in una storia che ha pubblicato su Instagram il 19 aprile ha sostenuto: "Archiviata l'ipotesi di un trono Vip".

Nelle scorse settimane si era parlato di un probabile esordio del format di Maria De Filippi nella programmazione estiva di Canale 5, magari al posto di Temptation Island (che non dovrebbe andare in onda quest'anno), ma pare che tutto sia saltato e che dame, cavalieri e tronisti saranno in vacanza da maggio a settembre come sempre.

I giovani protagonisti di Uomini e Donne

Accantonata l'ipotesi che Uomini e Donne possa andare in onda anche durante l'estate con un'inedita versione Vip, i fan potrebbero essere spiazzati da un'altra bella novità.

"Dal prossimo autunno potrebbero tornare le scelte serali", ha fatto sapere Amedeo Venza tramite il suo profilo Instagram martedì 19 aprile.

Stando a quello che sostiene l'informato influencer, Maria De Filippi e la redazione starebbero pensando di riproporre alcune delle puntate più importanti della prossima stagione in prime time, come accadeva nel 2019 quando a cercare l'amore sul trono c'erano Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Ivan Gonzales.

I telespettatori del dating-show, dunque, presto potrebbero nuovamente assistere a vere e proprie feste di fidanzamento tra tronisti e corteggiatrici lontano dagli studi Elios, magari in location da sogno come il castello medievale che tempo fa ha visto nascere molte coppie.

Incertezza sul cast Over di Uomini e Donne

Per quanto riguarda il Trono Over della stagione 2022/2023 di Uomini e Donne, invece, non è trapelata ancora nessuna novità.

Nelle scorse settimane, però, molte riviste di Gossip hanno riportato il rumor secondo il quale Gemma Galgani potrebbe non essere confermata nel cast dopo le vacanze estive. Sono molte puntate, infatti, che la torinese non viene chiamata a centro studio per raccontare cosa accade nella sua vita amorosa, e questo non era mai successo prima da quando ha messo piede negli studi Elios quasi 13 anni fa.

I protagonisti assoluti della versione senior del dating-show, infatti, sono e saranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex continuano a monopolizzare intere puntate con il loro tira e molla, con le chiacchierate nel backstage e con le repliche alle feroci critiche di Tina Cipollari.

La puntata che è andata in onda il 19 aprile, ad esempio, è stata incentrata su una lunga discussione tra i vari protagonisti del cast, che si sono espressi sull'eventualità che la dama e il cavaliere tornino insieme: da una parte c'è la bionda opinionista che critica i due e li accusa di riavvicinarsi solo per visibilità, dall'altra Maria De Filippi e Gianni Sperti che fanno il tifo per questo ennesimo ritorno di fiamma.