Nella serata di questa domenica 15 maggio, su Canale 5, andrà in onda la finale di Amici 21.

Nelle scorse ore tutti i sei finalisti hanno scritto diversi messaggi su Instagram con vari ringraziamenti per l'esperienza vissuta in questi mesi nella scuola di Mediaset e con vari auspici sia per la finale del talent, sia per il prosieguo delle rispettive carriere.

Le parole di Strangis

In un post pubblicato, su Instagram, Luigi Strangis ha postato una sua foto e ha fatto una riflessione sul percorso svolto ad Amici 21. L’allievo ha esordito ricordando: “È la fine di un percorso che mi ha formato” e ha aggiunto che la scuola gli ha fatto conoscere un lato di sé stesso che non sapeva di avere.

Poi Luigi ha spiegato che anche nei momenti “no” ha trovato persone che hanno sempre cercato di tirarlo su di morale. Per quanto riguarda i suoi compagni di scuola, il giovane ha ammesso che per lui sono diventati come una famiglia.

Strangis ha ringraziato tutti coloro che lavorano dietro le quinte di Amici 21. Infine, il cantante ha rivolto il pensiero alla finale del talent show: "Le cose belle finiscono per dare spazio a nuovi traguardi. Non so come finirà, ma ce la metterò tutta. Promesso".

Il commento di Serena e di Michele

Anche altri finalisti di Amici hanno espresso le proprie emozioni con dei messaggi sui social alla vigilia della finale.

Michele (allievo di Alessandra Celentano) ha spiegato che fin da bambino prendere parte ad Amici 21 era il suo sogno.

Dunque, essere arrivato in finale per lui è come un regalo da fare ai suoi genitori per tutti i sacrifici che hanno fatto per fargli studiare danza.

Serena invece ha rivelato che partecipare al talent show di Maria De Filippi è sempre stato il suo sogno. La ballerina nel prosieguo del messaggio ha ringraziato tutti i professionisti di Amici 21 per averla aiutata e il suo coach Raimondo Todaro: “Grazie per il supporto che mi avete dato dal primo giorno”.

Albe, Sissi e Alex: la riflessioni sul proprio percorso

Pure gli altri tre allievi finalisti hanno usato i social per esprimere le proprie sensazioni alla vigilia della finalissima.

Albe, su Instagram, ha spiegato ai suoi follower che Amici 21 è stato il viaggio più bello della sua vita: “Mi mancherà tutto”. L’allievo di Anna Pettinelli ha ringraziato tutti coloro che gli hanno permesso di realizzare il suo sogno, in particolare Maria De Filippi.

In merito alla finale non ha nascosto di essere in ansia, prima di chiudere la sua riflessione con ironia: “Mamma, dì alla nonna di preparare le lasagne”.

Sissi ha ammesso di non sapere da dove partire per descrivere l’esperienza ad Amici 21. Dopo avere ringraziato tutto il cast del talent show, ha affermato: “Penso a ciò che sta per finire come un vero e proprio inizio”.

Infine Alex Wyse (allievo di Lorella Cuccarini) ha ammesso che cantare al serale gli ha fatto conoscere una libertà che non aveva mai conosciuto prima. A tal proposito il diretto interessato ha confidato che quest’esperienza rimarrà per sempre impressa nel suo cuore. Rivolgendosi ai suoi fan, Alex ha fatto sapere di non essersi mai sentito solo.