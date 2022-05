Nella dodicesima puntata in replica de Il Paradiso delle Signore 1, in onda su Rai 1 martedì 17 maggio, Pietro Mori, in occasione della festa della mamma, deciderà di lanciare una nuova iniziativa presso il grande magazzino, così affiderà a Vittorio e alla sua squadra il compito di creare gli addobbi e i cartelli pubblicitari. Nel frattempo Teresa porterà suo fratello Mario al Paradiso, per un colloquio di lavoro: il giovane verrà esaminato da Galli, ma l’incontro non avrà il successo sperato. Nonostante tutto, Mori deciderà di dare una chance al ragazzo e lo assumerà come aiuto-magazziniere.

Il Paradiso 1, dodicesima puntata ‘La festa della mamma’: il fratello di Teresa viene assunto come aiuto-magazziniere

Nella dodicesima puntata della prima stagione de Il Paradiso delle signore, intitolata “La festa della mamma”, Pietro Mori (Giuseppe Zeno) sarà desideroso di organizzare la festa della mamma nella giornata di domenica, ma l’assessore Giletti non gli darà il permesso di aprire il grande magazzino, durante un giorno festivo. Sarà così, che l’imprenditore penserà di svolgere l’evento di sabato, con l’aiuto di Vittorio Conti e delle sue Veneri. Frattanto Mario, il fratello di Teresa, verrà assunto al Paradiso come aiuto-magazziniere. Lucia, invece, sarà molto triste a causa del regolamento che impone il nubilato alle Veneri e non saprà più come comportarsi.

Lucia viene scoperta da Monica

Lucia Gritti (Lorena Cacciatore) penserà di invitare suo figlio e suo marito presso il grande magazzino, in occasione della festa della mamma: la Venere parlerà della sua idea a Teresa, ma la conversazione delle due verrà ascoltata da Monica. Quest’ultima si recherà subito dalla signorina Mantovani, per smascherare la sua collega.

Nel frattempo Pietro Mori non andrà molto d’accordo con la sua fidanzata Andreina e cercherà di rimediare in qualche modo. Mario, intanto, inizierà il suo nuovo lavoro, come aiuto-magazziniere e alla fine riuscirà ad ambientarsi senza problemi. Clara Mantovani, invece, non farà altro che pensare alla figlia avuta dieci anni prima e al fatto di averla abbandonata in un orfanotrofio.

Clara trascorre una notte di passione insieme al suo spasimante

Pietro Mori si presenterà a casa Mandelli, per chiedere scusa alla madre di Andreina: la donna, però, sarà molto fredda nei confronti dell’imprenditore e non gli dedicherà molto tempo. Clara, intanto, sorprenderà Lucia mentre parla con suo figlio, ma deciderà di mantenere il segreto della Venere. In seguito la signorina Mantovani (Christiane Filangieri) sentirà la mancanza del suo spasimante, così deciderà di perdonarlo e alla fine trascorrerà una notte di passione insieme a lui, presso il magazzino. Nel frattempo Vittorio Conti sarà desideroso di confessare a Teresa di essere innamorato di lei e non avrà intenzione di perdere altro tempo.

Vittorio bacia Teresa

Vittorio Conti non riuscirà più a resistere al fascino della giovane Iorio e all’improvviso la bacerà con passione, inizialmente Teresa ricambierà il bacio, ma in un secondo momento rifiuterà le tenerezze dell'uomo e fuggirà via. Pietro Mori, invece, sorprenderà la madre di Andreina con il suo amante e penserà subito di approfittare della situazione, ricattando la donna. In seguito Mori proporrà alla sua fidanzata di anticipare il matrimonio: la giovane Mandelli sarà sempre più innamorata e accetterà immediatamente. Successivamente Clara si recherà presso un orfanotrofio, dove dieci anni prima, da ragazza madre, fu costretta a lasciare sua figlia. Infine, Quinto chiederà ad Anna di diventare sua moglie, ma ritirerà la sua proposta non appena scoprirà che la giovane si è già concessa al suo ex fidanzato Massimo.