Cambio programmazione in casa Mediaset dal prossimo settembre 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove attualmente non stanno andando in onda le nuove puntate di Uomini e donne.

La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, come di consueto durante il periodo estivo, va in pausa per un bel po' di mesi.

Così, al posto delle nuove puntate di U&D, ha debuttato la soap opera Un altro domani, che tuttavia da settembre non potrà mantenere la stessa collocazione nel palinsesto Mediaset.

Uomini e donne torna al posto di Un altro domani: cambio programmazione Mediaset settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione del prossimo settembre riguarderà i fan della soap opera Un altro domani, che ha debuttato questa settimana su Canale 5, ottenendo dei buoni ascolti.

La soap spagnola ha preso il posto di Uomini e donne nel fortunato slot orario che va dalle 14:45 alle 16 circa.

La media dal punto di vista dell'auditel, per il momento, è molto positiva: la soap sta registrando oltre 1,7 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che arriva al 19%.

Numeri decisamente positivi che permettono alla rete ammiraglia del Biscione di poter consolidare la propria leadership in questa fascia oraria anche in assenza di Uomini e donne.

Un altro domani a rischio nel palinsesto autunnale di Canale 5

Tuttavia dal prossimo settembre il cambio programmazione sarà inevitabile, dato che la trasmissione di Maria De Filippi è confermatissima nella consueta fascia oraria delle 14:45.

La messa in onda delle nuove puntate di U&D 2022/2023 è prevista a partire da metà settembre e di conseguenza la trasmissione dei sentimenti di Canale 5 prenderà nuovamente il posto della soap spagnola.

Cosa ne sarà a quel punto di Un altro domani? Quale sarà la collocazione nel palinsesto autunnale della rete ammiraglia? Al momento non si hanno ancora comunicazioni ufficiali da Mediaset, ma non si esclude che la soap possa proseguire nella fascia oraria post Uomini e donne.

Pomeriggio 5 torna con Barbara d'Urso nella programmazione Mediaset di settembre

Il cambio programmazione del mese di settembre riguarderà anche la seconda parte del daytime feriale, dove ci sarà il ritorno di Pomeriggio 5.

Terminata la pausa estiva, Barbara d'Urso sarà saldamente al timone del talk show che mescola attualità, cronaca, spettacolo e gossip.

La messa in onda della nuova edizione di Pomeriggio 5 è in programma a partire da metà settembre su Canale 5 e poi, a seguire, ci sarà spazio per il game show Caduta Libera condotto da Gerry Scotti, che farà da traino al Tg5 delle 20.