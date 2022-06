Il dating show di Maria De Filippi, insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti, Uomini e Donne, è andato da una settimana in pausa estiva, per ritornare su Canale 5 a partire da Settembre 2022, con nuovi tronisti e le vicende anche del Trono Over. Tuttavia, qualche giorno fa, il sito ufficiale del programma ha rilasciato un nuovo filmato in merito ad un'esterna inedita della dama torinese, Gemma Galgani e il nuovo corteggiatore Giovanni. Peccato però che tra i due, le cose non siano andate molto bene.

Giovanni offende Gemma

Una della dame che ormai da tempo è rimasta ferma a Uomini e Donne, cercando l'anima gemella, è Gemma Galgani.

Per la dama torinese, questa stagione non è stata delle migliore e il suo percorso, da settembre 2021 a giugno 2022, è stato abbastanza altalenante e poco proficuo sul campo amoroso. Tuttavia, prima di salutare il programma di Maria e andare in pausa estiva, Gemma ha fatto un'ultima esterna con un nuovo corteggiatore dal nome Giovanni. Il cavaliere, parlando con la donna, si è lasciato sfuggire una gaffe in merito all'aspetto fisico della Galgani. Tutto è accaduto quando l'uomo ha confessato che, vedendola in televisione, si sarebbe immaginato Gemma più: "cicciona" e dunque più in carne. Appena però si è reso conto di aver detto qualcosa che forse, poteva urtare la sensibilità della donna, Giovanni ha cercato subito di fare un passo indietro e correggere la sua affermazione.

Ovviamente Gemma non si è espressa in merito, ma pare evidente che tra i due non ci sarà possibilità di approfondire la conoscenza. L'esterna è disponibile inoltre sul sito ufficiale WittyTv.

Il futuro di Gemma a Uomini e Donne

Nel frattempo molti telespettatori si chiedono quale sarà il futuro di Gemma Galgani a Uomini e Donne.

In questo momento la dama torinese si trova in vacanza da sola, quindi ciò fa presagire che, la conoscenza con Giovanni, è stata bruscamente interrotta e che dunque i due, non avranno una conoscenza fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi. Tuttavia, alcune persone credono che Gemma possa, dopo tanti anni, abbandonare Maria, per un altro importante programma televisivo sempre in onda su Canale 5.

Secondo alcuni rumors, la Galgani sarebbe infatti molto corteggiata per varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip, mentre invece altre voci, la darebbero già per certa confermata alla prossima stagione del dating show di Maria. Non resta dunque che attendere i prossimi mesi per vedere se Gemma lascerà la sedia di Uomini e Donne, abbandonando dunque il suo sogno di trovare un'anima gemella, ed entrerà all'interno della del Grande Fratello Vip in onda da Settembre, condotto sempre da Alfonso Signorini.