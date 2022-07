L'appuntamento con la soap Una Vita prosegue nel pomeriggio di Canale 5 e, le nuove anticipazioni spagnole, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di clamorosi colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Ramon e Fidel che, in questi prossimi appuntamenti con la soap, diventeranno sempre più alleati al punto da trasformarsi in veri e propri giustizieri.

Spazio anche alle novità legate a Genoveva: la dark lady, dopo aver cercato in tutti i modi di abortire, riuscirà finalmente a portare in porto il suo piano.

Ramon e Fidel diventano giustizieri: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni spagnole della soap opera Una vita previste su Canale 5 nel corso delle prossime settimane, rivelano che il legame tra Ramon e Fidel diventerà sempre più stretto.

I due, infatti, si impegneranno in quella che può essere definita una vera e propria "crociata" che porteranno avanti contro tutti coloro che non sono stati puniti in maniera corretta dalla Legge, dopo aver commesso dei reati.

Di conseguenza, Ramon e Fidel diventeranno dei veri e propri giustizieri, pronti a punire e spesse volte anche a torturare coloro che non hanno ricevuto delle pene esemplari.

David finisce nel mirino di Ramon e rischia la morte

Un impegno che verrà preso particolarmente a cuore da Ramon: le anticipazioni spagnole della soap Una Vita rivelano che nel mirino finirà anche David.

Quest'ultimo, infatti, si ritroverà in serio pericolo e addirittura rischierà la morte a causa della furia cieca di Ramon Palacios, che si accanirà prepotentemente contro di lui.

Riuscirà a salvarsi oppure verrà fatto fuori dalla coppia di giustizieri che circola ad Acacias 38? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi destinati alla fascia pomeridiana di Canale 5.

Genoveva perde il figlio che aspettava da Aurelio: anticipazioni Una Vita trame spagnole

E poi ancora, le anticipazioni spagnole delle prossime puntate di Una Vita, rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Genoveva.

La dark lady, dopo aver scoperto di aspettare un figlio da Aurelio, ha cercato in tutti i modi di abortire. Tuttavia, nel momento in cui suo marito ha scoperto ciò che sta accadendo, ha impedito che ciò potesse accadere, complice anche il fatto che si trattava di una pratica del tutto illegale.

Eppure, gli spoiler delle nuove puntate spagnole, rivelano che il destino giocherà a favore della perfida signora di Acacias.

Genoveva, infatti, scoprirà di aver perso il bambino che portava in grembo, proprio nel momento in cui non se lo sarebbe più aspettato. Quale sarà la reazione di Aurelio? Crederà alla notizia dell'aborto spontaneo?