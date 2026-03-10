Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate che andranno in onda dal 16 al 21 marzo svelano che Brooke temerà che la figlia possa intromettersi nel matrimonio tra Finn e Steffy dopo che Hope le confiderà di provare dei sentimenti per il medico.

Steffy preoccupata per il suo matrimonio

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 16 a sabato 21 marzo prendono il via dal dialogo tra Hope e Brooke. Quest'ultima chiederà apertamente alla figlia cosa prova nei confronti di Finn. Dopo quale indugio, Hope confermerà di aver iniziato a provare dei sentimenti per il medico, considerato da lei molto generoso.

Brooke sarà ancora più preoccupata quando Hope le racconterà che con un massaggio Finn ha alleviato le sue sofferenze relative ai mal di testa che da un poco la tormentano, poiché le sue parole lasceranno trasparire tutto l'interesse che lei prova. A questo punto, Brooke intimerà alla figlia di non interferire nel matrimonio di Steffy e Finn.

Mentre Steffy si sfogherà con il marito definendo come tossica Hope, quest'ultima informerà la madre che la piccola Beth non è a scuola per via di un malessere. Sebbene noti la stanchezza della figlia, Brooke tornerà a ribadirle la necessità di non stare troppo vicino a Finn. Al contempo, anche Steffy sarà turbata ripensando a quando ha visto il marito che teneva la mano alla giovane Logan.

Sostenendo che Hope viva un momento delicato e che anche in passato si è appoggiata agli uomini in circostanze simili, riterrà opportuno che Finn le stia il più lontano possibile.

L'abbraccio tra Finn e Hope

In ufficio, Ridge confiderà a Carter la sua volontà di occuparsi delle linee di moda senza perdere del tempo in attività burocratiche, sostenendo però che Brooke potrebbe prendere il suo posto per non appesantire troppo il lavoro di Steffy.

Steffy confiderà proprio a Brooke le sue paure circa l'eccessiva vicinanza tra Hope ed il marito. Sebbene la Logan cercherà di rassicurarla, sarà ben consapevole che la figlia sta cominciando a provare dei sentimenti forti per il medico e temerà che la situazione possa rapidamente peggiorare e complicarsi.

Nel frattempo, Finn andrà a casa di Hope per assistere la figlia Beth colpita da una febbre molto alta. Notando la sua gentilezza, Hope si sentirà al sicuro e tra i due scatterà un abbraccio che non nascondere i sentimenti reciproci che i due provano. Sebbene Finn tenterà di mantenere le distanza, Hope comprenderà bene che ciò che lei prova è ricambiato dal marito di Steffy.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Steffy ha confidato a Liam di temere l'eccessiva vicinanza tra il marito e Hope. Intanto, dopo la conferma del test di paternità, Bill ha accolto Luna con gioia nella sua vita. Anche Liam ha dimostrato tenerezza nei confronti della nuova sorella. Katie invece è apparsa preoccupata, visto che adesso deve dare a Will la notizia.