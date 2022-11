Ci saranno tanti colpi di scena durante le nuove puntate di Beautiful, trasmesse dal 28 novembre al 3 dicembre su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato americano rivelano che Quinn e Carter verranno scoperti mentre amoreggiano da Justin. Zende Dominguez, invece, passerà sempre più tempo con Paris Buckingham.

Beautiful, puntate 28 novembre - 3 dicembre: Justin scopre che Quinn e Carter hanno una relazione

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse dal 28 novembre al 3 dicembre su Canale 5, rivelano che Justin scoprirà che Quinn ha una relazione extraconiugale con Carter.

Per questo motivo la donna dovrà trovare un modo per giustificare questo imbarazzante momento trascorso con l'amante. Vista la situazione, Quinn crederà che sia stato Bill a obbligare Justin a pedinarla, invece scoprirà che è stata una trovata di Ridge.

Per questo motivo Quinn pregherà Justin di mantenere il massimo riserbo sulla faccenda, raccontandogli che in realtà si tratta di un accordo stipulato con Eric. Justin non crederà che sia possibile che il capostipite dei Forrester abbia permesso tutto ciò.

Zende trascorre del tempo con Paris

Nelle puntate 28 novembre - 3 dicembre di Beautiful, il ritorno di Sheila movimenterà la vita all'interno della famiglia di Steffy e Finn. La donna pretenderà di prendere tra le braccia il suo nipotino, visto che ormai è cambiata.

Per questo motivo pregherà sua nuora di farle fare la nonna. Finn intanto tornerà a casa dall'ospedale e rimarrà senza parole quando troverà la moglie e la madre sul piede di guerra. Finn non riuscirà a capire come Sheila sia riuscita a eludere la sorveglianza, tanto da pretendere delle risposte.

Nel frattempo, Zende apparirà contento di trascorrere sempre più tempo con Paris: i due si lasceranno andare a un bacio appassionato.

Finn chiede a Sheila di lasciare la sua abitazione

Sheila chiederà a Finn cosa pensa del loro rapporto appena ritrovato, pregandolo di trovare un modo per appianare le divergenze, ma soprattutto di cambiare idea e permetterle di entrare nella sua vita e quella del nipotino. Il marito di Steffy pregherà la madre biologica di lasciare l'abitazione, mostrandole il portone d'uscita.

Justin si recherà da Ridge, avvertendolo che ha delle cose da dirgli e che non saranno di suo gradimento. Katie, invece, passerà sempre più tempo con Eric, che tra l'altro si informerà della sua relazione con Bill. Sarà in questo frangente che i due concorderanno sul fatto di non aver avuto fortuna in amore.