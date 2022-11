Per la felicità dei numerosi fan italiani, sulla rete ammiraglia Mediaset hanno ripreso il via le vicende della serie tv di origini turche Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova). I nuovi episodi saranno caratterizzati da tanti avvenimenti, uno dei quali riguarderà Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e la new entry Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) che avranno un incidente automobilistico per colpa del malvagio Demir Yaman (Murat Ünalmış). Non passerà molto per assistere a uno scontro a fuoco tra quest’ultimo e il nemico Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş): tutto partirà quando quest’ultimo, dopo aver rischiato di perdere il padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), la sua ex e la sua promessa sposa, si presenterà nella tenuta del rivale con la sua pistola.

Spoiler turchi, Terra amara: Fekeli è convinto che Demir ha attentato alla sua vita

Nelle prossime puntate della soap opera di successo, Züleyha e Müjgan rischieranno di perdere la vita a causa di un incidente in auto: il responsabile dell’accaduto sarà Demir che ha fatto sabotare la macchina di Yimaz dai suoi scagnozzi con l’obiettivo di sbarazzarsi dello stesso una volta per tutte. Fekeli, grazie all’aiuto dei suoi uomini, verrà a conoscenza che i freni della vettura del suo figlioccio hanno smesso di funzionare perché sono stati manomessi. L’ex detenuto non perderà tempo per puntare il dito contro Demir, che si difenderà promettendogli di riuscire a dimostrargli di essere innocente.

Dopo qualche ora, il padrino di Yilmaz correrà un grosso pericolo poiché qualcuno attenterà alla sua vita durante un suo incontro con il suo primo amore Hunkar (Vahide Perçin): Fekeli, dopo essere sfuggito alla morte, sarà convinto nuovamente che ci sia lo zampino di Yaman.

Yilmaz e Yaman si scontrano, le nozze di Mujgan rischiano di saltare

Yilmaz su tutte le furie metterà piede nella tenuta del suo nemico, dopodiché lo minaccerà puntandogli contro la sua pistola: durante la colluttazione, anche Demir si difenderà con la sua arma da fuoco. Per fortuna, a fermare i due nemici ci penseranno Fekeli e Hünkar con il loro provvidenziale intervento, riuscendo a farli desistere dalla loro terribile intenzione.

A causa della sua durissima reazione, Yilmaz finirà per far saltare il suo matrimonio con Mujgan: in particolare la signora Sevil (Mihriban Er), essendo amica di Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), assisterà al violento scontro tra il promesso sposo di sua figlia e Yaman. Sarà evidente, quindi, il fatto che Yilmaz non sarà visto di buon occhio dalla suocera. A questo punto, non rimane che attendere, per sapere se Akkaya e la dottoressa pronunceranno il fatidico sì oppure no.