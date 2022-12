Martedì 6 dicembre è stata registrata la tredicesima puntata di Amici di Maria De Filippi, la quale andrà in onda questa domenica, 11 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 14. Ancora per una volta, gli allievi della scuola più seguita d'Italia saranno messi a dura prova.

In particolare, nel corso della prossima puntata, entreranno in studio Emma Marrone, Rebecca, Garrison, Veronica Peparini e Kledi in qualità di giudici delle gare di canto e ballo. Inoltre, Achille Lauro tornerà come ospite speciale per presentare il suo nuovo singolo.

Le gare degli allievi della scuola di Amici 22

Durante la tredicesima puntata di Amici, gli allievi della scuola dovranno affrontare le consuete gare per stabilire chi di loro merita effettivamente di restare all'interno del talent. Per quanto riguarda la categoria del ballo, la giuria sarà composta da tre ospiti d'eccezione: gli ex professori Veronica Peparini, Kledi e Garrison Rochelle.

Al primo posto si posizionerà Isobel, seguita da Gianmarco, Ramon, Maddalena, Megan, Samu, Samuel, Ludovica, Mattia e, infine, Rita. Quest'ultima avrà un momento di forte sconforto, pensando di rischiare di essere eliminata direttamente.

L'ex insegnante e coreografa Veronica rivolgerà numerosi complimenti ad alcuni dei ballerini.

Inoltre, ai primi tre in classifica sarà offerta la possibilità di partecipare all'audizione per il videoclip di una pagina urban internazionale.

Per quanto riguarda la categoria canto, invece, ci saranno Emma Marrone e Rebecca in qualità di giudici. Al primo posto si posizionerà Angelina, seguita da Cricca, Piccolo G, Wax, Aaron, NDG, Federica e Tommy Dali.

Ancora una volta Niveo si piazzerà in ultima posizione.

Per i primi tre classificati ci sarà un premio speciale: i loro inediti verranno prodotti da alcuni dei produttori discografici più conosciuti, tra i quali Boomdabash, Zef, Takagi e Ketra, Michelangelo e molti altri ancora.

Decisioni importanti sugli allievi di Amici

Nel corso della settimana i professori hanno avuto modo di confrontarsi sui risultati degli allievi di Amici.

In particolare, Alessandra Celentano ha proposto che gli ultimi due nella classifica generale (Samuel e Ludovica) venissero eliminati. Tuttavia, la produzione non ha accettato. Ciononostante, Emmanuel Lo ha deciso di dare un'ultima opportunità alla sua allieva, la quale a suo avviso non sta seguendo un percorso interessante. Durante la tredicesima puntata, però, dopo l'esibizione di Ludovica, l'insegnante prenderà una decisione drastica: eliminarla definitivamente.

Purtroppo, però, non le verrà assegnato il banco del pubblico, poiché la maestra Celentano chiederà alla produzione di eliminare questa possibilità. La sua proposta sarà accettata, per cui la giovane ballerina dovrà abbandonare direttamente la scuola.

Samu, che ha avuto modo di legare particolarmente con Ludovica, sarà molto dispiaciuto al punto da piangere durante la puntata.

Compiti e siparietti simpatici ad Amici 22

Non mancheranno i compiti assegnati dagli insegnanti agli allievi di Amici per metterli ulteriormente alla prova. In particolare, Samu dovrà eseguire la coreografia di latino americano voluta dalla maestra Celentano. Il ballerino di Lo riuscirà a superare la prova brillantemente.

Inoltre, Maria si divertirà ad annunciare la nascita di una nuova coppia all'interno della casa: quella composta da Piccolo G e Federica. I due, da un po' di settimane, hanno iniziato ad avvicinarsi particolarmente.

Infine, la conduttrice svelerà ai cantanti che nella quattordicesima puntata dovranno cimentarsi in un'altra prova entusiasmante: esibirsi su delle cover riarrangiate da loro.