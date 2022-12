Davide Donadei ruba il posto in cucina a Luca Salatino all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In queste ore è "sfida" tra i due ex tronisti di Uomini e donne, entrambi protagonisti della settima edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Sabato sera al GF Vip c'è stato l'ingresso di Davide, cuoco e proprietario di un ristorante in Puglia che, appena entrato in casa, si è subito messo ai fornelli. Immediata la reazione dei fan, che a questo punto temono una possibile reazione negativa di Salatino, considerato uno dei concorrenti più "fiacchi" di questa edizione.

Davide ruba il posto a Luca Salatino nella cucina del GF Vip

L'appuntamento di sabato sera con il GF Vip 7 è stato caratterizzato dall'entrata in scena di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e donne, pronto a mettersi in gioco con questa nuova esperienza che lo porterà a essere sotto i riflettori 24 ore su 24.

Davide da buon cuoco, subito dopo la diretta serale del reality show, si è subito messo ai fornelli per deliziare i suoi compagni di gioco con un piatto speciale.

Così, poche ore dopo il suo arrivo nella casa di Cinecittà, ecco che Davide ha subito rubato il posto in cucina a Luca Salatino, considerato fino a quel momento il "cuoco ufficiale" di questa edizione.

Luca Salatino 'fuori' dalla cucina del GF Vip: i fan godono nel vederlo

Luca Salatino è stato messo in disparte e questa volta non è stato lui a mettersi ai fornelli per i suoi compagni di gioco subito dopo la diretta serale del reality show di Canale 5.

I fan social del GF Vip hanno subito notato la scena e si sono detti "preoccupati" per quella che potrebbe essere la reazione di Luca nel corso delle prossime ore.

In tanti temono che l'ex tronista possa "sbroccare" per la presenza di Davide in cucina, considerato fino a questo momento il suo "regno".

Al tempo stesso, però, c'è anche chi ha festeggiato per questo spodestamento in cucina, e spera che finalmente Luca possa "scattare" e rendersi protagonista di una dinamica all'interno della casa più spiata d'Italia.

'Luca è invisibile, non fa nulla', i fan del GF Vip polemici

"Luca sta già perdendo l'unica cosa per cui viene tenuto in casa: la cucina. La felicitò, grazie Davide, ti amo", ha scritto un utente social del GF Vip polemico contro Salatino.

"Luca voterà Davide appena ne avrà l'opportunità", si dice convinto uno spettatore social di questa edizione.

"Luca mi sta calando molto, si lamenta solo", ha scritto ancora un altro fan del reality show su Twitter.

"Ormai più che lamentarsi non fa nulla, è diventato invisibile", ha sentenziato un altro spettatore social del GF Vip.