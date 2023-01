Si è appena conclusa la messa in onda della 17^ puntata del 22 gennaio di Amici: il pubblico di Canale 5 ha assistito al primo speciale dopo il "Capodanno-gate" che, stando al nervosismo percepito in studio, sembra aver lasciato tracce.

Durante la sfida di Samu che è stata rinviata per la terza volta, ad esempio, Maria De Filippi ha bacchettato l'allievo per essersi tolto la maglia senza comunicarlo prima alla produzione. La presentatrice è apparsa parecchio indispettita anche dalla lite tra Todaro e Celentano su Mattia, al punto da mandare al posto il ballerino senza farlo esibire.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Per la seconda domenica consecutiva, gli spettatori di Amici hanno assistito ai rimproveri di Maria ad alcuni allievi della scuola.

Dopo aver visto Samu rimanere a torso nudo nel corso della prova comparata con Paky, la conduttrice ha deciso di bacchettarlo pubblicamente. A De Filippi, infatti, non è piaciuto che il ballerino abbia tolto la maglietta senza prima informare gli addetti ai lavori: "In prova questa cosa non l'avevi fatta. Sei bravo, non hai bisogno di queste cose. Pensavi che mi scioglievo?".

"Non è corretto nei confronti dell'avversario. Devi imparare a giocare dritto e leale", ha detto ancora la conduttrice.

La chiusura della padrona di casa di Amici

Un altro momento della puntata del 22 gennaio in cui Maria è apparsa molto nervosa e insofferente, è stato quello dedicato alla lite Celentano-Raimondo per Mattia. La conduttrice di Amici ha assistito in silenzio alla lunga discussione che i due professori stavano avendo sul compito che avrebbe dovuto eseguire l'alunno Zenzola ma poi, stanca di sentire sempre le stesse cose, ha preso una decisione inaspettata.

Un dettaglio che ha colpito e fatto sorridere i telespettatori, è stata la scelta degli addetti ai lavori di velocizzare il botta e risposta che Alessandra e Todaro hanno avuto in studio: in sovraimpressione, infatti, per due volte è apparsa la scritta "la lite è andata avanti per altri 10 minuti".

Spazientita dal fatto che gli insegnanti non stavano arrivando a una conclusione, De Filippi ha chiesto al ballerino: "Ti esibisci con o senza le scarpe?

Decidi tu".

Mattia ha risposto che non se la sentiva di scegliere perché non spettava a lui, così Maria ha tagliato corto: "Bene, allora non balli. Decido io. Basta, non possiamo stare mezz'ora a parlare di scarpe".

I verdetti dello speciale di Amici

Dopo aver mandato Mattia al posto, Maria ha precisato che in quel momento non ce l'aveva con lui ma si era stufata di ascoltare una discussione che sembrava non finire mai. L'allievo, dunque, non ha eseguito il compito che gli era stato assegnato durante la settimana e né Todaro né Celentano si sono opposti alla decisione che ha preso la presentatrice.

Un importante verdetto che i professori hanno emesso nel corso dello speciale di Amici del 22 gennaio, è quello del passaggio alla fase serale di Isobel.

La ballerina è arrivata di nuovo prima nella gara e la maestra Alessandra non ha potuto far altro che riconoscere il suo grande talento e consegnarle la maglia dorata.

Aaron, il migliore dei cantanti secondo il giudice Gerry Scotti, non ha avuto la stessa fortuna: Zerbi ha preferito rimandare alle prossime puntate la promozione del suo allievo e l'ha spronato a continuare a crescere in vista delle difficoltà che incontrerà nel prime time.