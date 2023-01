Al centro della terza puntata di C'è posta per te del 21 gennaio, ci sarà spazio per la storia di un padre che chiederà aiuto a Maria De Filippi per riallacciare il legame con suo figlio, sarà anche ospite Stefano De Martino.

Il clima in studio non sarà proprio dei migliori e, ad un certo punto, il ragazzo finirà per alzare la voce e sbottare con il padre.

Una scena che ha subito scatenato polemiche tra i fan social della trasmissione, pronti a commentare anche questa settimana le vicende dei vari protagonisti del celebre people show Mediaset.

Padre chiede perdono a suo figlio: anticipazioni C'è posta per te 2023 terza puntata

Nel dettaglio, al centro della terza puntata di C'è Posta per te 2023 ci sarà la storia di un padre che chiederà aiuto alla redazione del programma di Maria De Filippi per riallacciare il rapporto con suo figlio.

L'uomo accompagnato da altre due figlie, manderà a chiamare suo figlio e la nuora, con la speranza di poter mettere la parola fine alle incomprensioni che ci sono state in passato e che li hanno spinti ad allontanarsi.

Peccato, però, che la reazione del figlio in studio non sarà proprio delle migliori e non dimostrerà di essere pronto a concedere il perdono al suo papà.

Figlio sbotta con suo padre in studio a C'è posta per: 'Abbi rispetto', i fan polemici

"Non dico che lui non doveva farsi un'altra vita, però abbi rispetto verso i tuoi figli, se vuoi avere rispetto. Già è morta una persona che se ne è andata via", ha esclamato il figlio rivolgendosi polemico contro suo padre, spalleggiato anche dalla moglie.

Una scena che non è passata inosservata tra i fan social della trasmissione, molti dei quali hanno subito commentato la storia sui social.

"Ecco anche stasera ci sarà una storia presa direttamente dal Medioevo. Che vergogna", ha scritto un utente commentando lo spoiler sulla terza puntata di C'è posta per te.

"Prevedo moglie strega e figlio senza coraggio", ha scritto qualcun altro commentando la storia che sarà raccontata stasera.

Volano gli ascolti di C'è posta per te 2023 nel sabato sera di Canale 5

Insomma, una nuova puntata che si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati del seguitissimo people show del sabato sera di Canale 5, ogni settimana leader indiscusso dal punto di vista auditel.

In queste prime settimane di programmazione, l'appuntamento con C'è posta per te ha registrato una media di oltre 4,9 milioni di spettatori a puntata, arrivando al 30% di share con punte superiori al 35% durante la messa in onda.

La trasmissione di Canale 5, oltre ad essere molto seguita in tv, è anche una delle più riviste in streaming online sul portale ufficiale Mediaset e tra le più commentate in assoluto dai fan social.