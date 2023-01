Oriana Marzoli ha preso le distanze da Attilio Romita. Nel corso della 27^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 9 gennaio su Canale 5, il giornalista ha sostenuto ha la influencer venezuelana non sia una donna adatta per creare una storia duratura nel tempo. Nel post-puntata Marzoli ha redarguito il coinquilino e lo ha messo al corrente che non gli rivolgerà più parola.

L'episodio finito al centro delle polemiche

Durante la diretta, Alfonso Signorini ha dedicato un ampio spazio ad Oriana Marzoli: il conduttore ha cercato di indagare sul perché la influencer sia alla continua ricerca di affetto.

A quel punto è stata mandata in onda una clip riguardante Attilio: il giornalista parlando con alcuni suoi compagni d'avventura ha sostenuto che Oriana sia la donna ideale per un'avventura di una sera ma non per una relazione.

Ma non è tutto, perché in puntata Romita ha rincarato la dose: "Io sono pronto per un giretto".

Lo sfogo della concorrente

Nel corso della 27^ puntata Oriana Marzoli è apparsa infastidita per il commento espresso dal coinquilino. Per tutto il tempo la diretta interessata ha lanciato frecciatine ad Attilio. Una volta terminata la diretta la influencer ha deciso di parlarne proprio con Romita: "Non ti parlo più, sei un maiale. E' finito il nostro rapporto qua".

Oriana ha continuato a punzecchiare il coinquilino anche quando era in compagnia di Daniele Dal Moro.

Quest'ultimo con ironia ha chiesto a Marzoli perché non avesse indossato un vestito meno succinto. La replica della bella venezuelana non si è fatta attendere: "Qual è il problema? Come ha detto Attilio, sono fatta per fare un giretto".

La reazione del web alle parole di Romita

Ovviamente, la caduta di stile di Attilio Romita non è passata inosservata.

Su Twitter, moltissimi telespettatori hanno spezzato una lancia a favore di Oriana Marzoli: "Standing ovation per la sua reazione". Un altro utente ha commentato: "Io la amo". Un fan del Reality Show ha affermato: "Se quella di Attilio doveva essere una frase ironica, è stata molto infelice". Un altro utente ha criticato Alfonso Signorini per non essere intervenuto alla frase pronunciata dal gieffino.

Tra i vari utenti, c'è chi ha fatto notare che l'ex direttore del Tg1 ha già fatto questo scivolone senza alcun provvedimento. Un altro telespettatore si è soffermato sul fatto che Romita abbia pronunciato senza farsi problemi la frase durante la diretta. Nelle precedenti settimane, Attilio era finito al centro delle polemiche per una frase analoga su Sarah Altobello: in quel caso il giornalista disse che non avrebbe mai immaginato un'ipotetica relazione con la concorrente barese, poiché si sarebbe vergognato a farla conoscere ai suoi amici.