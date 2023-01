Le anticipazioni dell’episodio di Terra Amara del 23 gennaio 2023, raccontano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) mentirà a Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) quando la metterà alle strette, facendole credere di aver smesso di amare Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş): la protagonista principale sarà consapevole che qualora dichiarasse l’esatto contrario, Demir Yaman (Murat Ünalmış) non ci penserebbe due volte a non farle incontrare più Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

Anticipazioni Terra amara, del 23 gennaio: arriva Ercument, Mujgan chiede spiegazioni a Zuleyha

Nella puntata che andrà in onda lunedì 23 gennaio nella solita fascia pomeridiana, senza alcun preavviso alla tenuta Yaman metterà piede Ercument (Rüzgar Aksoy), il cugino di primo grado di Demir, e figlio di una sorella di Hunkar (Vahide Perçin), scendendo da un'automobile di lusso.

Intanto Mujgan, in vista del suo matrimonio con Yilmaz vorrà più chiarezza da parte di Zuleyha: in particolare la dottoressa esigerà sapere se la sua rivale è ancora innamorata dell’ex fidanzato. Purtroppo ancora una volta la protagonista della soap opera non avrà altra scelta oltre a quella di portare avanti la sua messinscena, e quindi di fingere di essersi lasciata alle spalle in maniera definitiva la passata relazione con Akkaya per non rischiare di non rivedere più Adnan.

Cengaver diventa amico di Yilmaz, Fekeli scopre che Demir voleva farlo uccidere

Nel contempo Cengaver (Kadim Yaşar) ormai sarà amico di Yilmaz a tutti gli effetti: il marito di Nihal (Ebru Aytemur) dopo aver invitato Fekeli (Kadim Yaşar) a perdonarlo, per dimostrargli di potersi fidare di lui gli dirà che Demir aveva cooptato Huseyin Coban per ucciderlo: infine dopo averlo mandato in prigione, lo pagherà con una ingente somma.

Riassunto episodi dal 16 al 21 gennaio: Yaman promette alla consorte di farla ricongiungere con il figlio

Nelle puntate dal 16 al 21 gennaio, Yilmaz dirà a Mujgan di non poter perdonare Demir. A proposito di quest’ultimo, consentirà a Zuleyha di rivedere il figlio Adnan soltanto per poco. Successivamente Altun non riuscirà ad avere il dialogo che sperava con il suo ex, quando lo incontrerà a un evento.

Saniye (Selin Yeninci) non perdonerà il tradimento di Gaffur (Bülent Polat), invece Zuleyha accuserà Gulten (Selin Genç) di non aver fatto avere la sua lettera a Yilmaz.

Yaman costringerà la consorte a uscire dalla tenuta solo in compagnia di Seher (Ebru Ünlü). In seguito Hunkar metterà fine alla storia con Fekeli, mentre Gaffur dopo essere stato cacciato di casa incontrerà l’amante Seher. Demir prometterà a Zuleyha che potrà ricongiungersi con il figlio dopo il matrimonio di Yilmaz e Mujgan. Per terminare Yaman chiederà delle spiegazioni alla madre, quando apprenderà che potrebbe avere una relazione con Fekeli.