Domenica 5 febbraio 2023 andrà in onda il nuovo pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. La puntata è già stata registrata e le anticipazioni rivelano che Megan deciderà di cambiare professore: lascerà il team di Raimondo Todaro per passare con Emanuel Lo.

Buone notizie per Samu, che riuscirà finalmente a vincere la sfida e ad essere ancora un allievo ufficiale della Scuola. Da segnalare che nessuno degli allievi verrà eliminato, mentre saranno assenti Aaron e Mattia.

Ad Amici, Megan cambia coach: addio a Todaro

Mercoledì 1 febbraio si è tenuta la nuova registrazione di Amici.

Puntata che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 5 febbraio, a partire dalle 14.

Attraverso le anticipazioni si evince che non ci sarà nessuna eliminazione in questa puntata. Ci sarà però un cambio di coach per la ballerina Megan. La ragazza infatti, dopo aver manifestato il suo malcontento in uno degli ultimi daytime, arriverà a chiedere di essere seguita da un altro professore. Non più da Raimondo Todaro ma da Emanuel Lo. Richiesta che verrà accolta. Quindi da ora in avanti, la ballerina entrerà nella squadra del prof di hip-hop.

Samu vince la sfida e continua il suo percorso ad Amici

Sempre in tema di danza, ci saranno varie discussioni tra i maestri. Ancora una volta, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si punzecchieranno in puntata.

La maestra Celentano insinuerà in puntata che le coreografie non siano di Raimondo. Scontro anche tra Alessandra e Emanuel Lo, dopo il compito assegnato dalla maestra a Samu. Quest'ultimo potrà gioire, visto che riuscirà a vincere la sfida rimasta in sospeso per diverse settimane. Continuerà a essere un allievo ufficiale di Amici e potrà cercare di aggiudicarsi la maglia del Serale.

Amici, anticipazioni del 5 febbraio: Mattia e Aaron assenti

Le anticipazioni del nuovo pomeridiano di Amici, segnalano l'assenza in studio di Mattia e Aaron. Non se ne conosce il motivo. Pertanto, il pubblico non li vedrà nelle gare di ballo e canto che, come ogni settimana, verranno giudicate da una giuria esterna. Per la danza, sarà Rossella Brescia a dare il suo giudizio.

A vincere sarà Maddalena. Ultimo posto per Megan. La gara di canto invece, sarà giudicata da Beppe Vessicchio, Baby K è Francesco Sarcina. Prima posizione per Niveo, ultimo posto per Wax. A proposito di quest'ultimo, Maria De Filippi ha voluto mettere un punto definitivo sul Capodanno gate. La conduttrice, rivolgendosi al cantante, gli ha fatto presente di esserlo presa con lui solo perché è convinta che si possa comportare meglio di come ha fatto. Insomma, lo ha trattato duramente solo per il suo bene, aggiungendo Wax non deve colpevolizzarsi oltre modo, visto che non è stato l'unico a sbagliare. Parole che hanno rincuorato il cantante, che ha avuto la possibilità di cantare il suo inedito.

Per scoprire altri dettagli non resta che seguire il nuovo pomeridiano di Amici, in onda su Canale 5 domenica 5 febbraio a partire dalle ore 14.