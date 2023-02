Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di divertimento con il "Game Night". Tra esibizioni, giochi e imitazioni esilaranti, c'è stato spazio anche per il famoso e temuto gioco "Obbligo verità". Proprio quest'ultimo sta facendo parlare i social. Il motivo? Edoardo Tavassi ha dichiarato davanti ad Antonino Spinalbese di non voler mai più rivedere Jeremias e Gustavo Rodriguez, rispettivamente padre e fratello dell'ex fidanzata dell'hairstylist, nonché madre di sua figlia Luna Marie, Belen Rodriguez.

Edoardo Tavassi critica i Rodriguez davanti ad Antonino Spinalbese

Alla domanda: "Un concorrente che non vorrei mai più rivedere del mio vecchio reality?, Edoardo Tavassi ha risposto: "Jeremias Rodriguez e padre". Il fratello di Guendalina che ha fatto ovviamente riferimento a L'Isola dei Famosi, senza remore peli sulla lingua, ha ribadito il suo astio nei confronti dei due ex naufraghi. In Honduras non sono mancate le liti e gli scontri accesi con i Rodriguez e già all'epoca aveva a tal proposito dichiarato: "E' difficile che io litighi così con qualcuno, mi sconvolsero uno più dell'altro". Il riferimento è stato subito colto dagli utenti del web, in particolare su Twitter dove non si contano i commenti e le clip che mostrano il momento con le affermazioni del concorrente.

Critiche social anche per Milena Miconi che ha imitato la sua compagna d'avventura Nikita Pelinzon

Antonino Spinalbese, che ha fatto un po' parte della famiglia Rodriguez, nei mesi in cui è stato fidanzato con la showgirl Argentina Belen, non ha voluto alimentare ulteriori polemiche e alla risposta di Edoardo Tavassi non ha aggiunto nulla.

Il gioco è dunque continuato con gli altri vipponi. Proprio Belen Rodriguez, nei giorni scorsi, è stata criticata da un fan per essere un po' troppo magra. Prontamente è arrivata la replica della mamma Veronica Cozzani che l'ha difesa. Si vocifera che la donna possa essere una nuova naufraga della prossima edizione de L'Isola dei Famosi.

Ritornando al Grande Fratello Vip ed in particolare al "Game Night" condotto da Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, nel corso della puntata andata in onda nel loft di Cinecittà ieri sera, ha scatenare il web è stata anche l'imitazione di Nikita Pelinzon fatta da Milena Miconi. Il siparietto ha divertito i suoi compagni, ma non il web con i fan di Nikita che hanno addirittura invocato la squalifica della prima dona del Bagaglino di Pingitore. Gli utenti l'hanno accusata di far passare dei messaggi sbagliati ed hanno ricordando quando Elenoire Ferruzzi per gli stessi motivi dovette abbandonare il reality targato Mediaset.