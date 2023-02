Lo sceneggiato turco Terra amara prosegue con la propria messa in onda su Canale 5. Nel corso delle prossime puntate, la dottoressa Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) scoprirà che suo marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non ha mai dimenticato l’ex Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). In particolare la dottoressa si troverà ad assistere a un incontro segreto tra l’ex coppia.

Spoiler turchi di Terra amara: Zuleyha apprende che Yilmaz rischia di finire in prigione

Il pubblico ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) tramite una letteraverrà a conoscenza che Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy) è morto per mano di Demir (Murat Ünalmıs), quindi le forze dell’ordine si recheranno alla tenuta Yaman per sottoporre a un interrogatorio il presunto assassino.

A questo punto il marito di Zuleyha di ritorno dal comando di polizia, metterà al corrente la madre Hunkar (Vahide Perçin) dell’accaduto: quest’ultima crederà che a testimoniare contro suo figlio sia stata Behice (Esra Dermancıoğlu). Demir invece sospetterà che ci sia sotto lo zampino della cugina Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

Su tutte le furie, Yaman si dirà disposto a vuotare il sacco a Jülide e quindi a farle sapere che a uccidere suo cugino in realtà è stato Yilmaz: dopo aver ascoltato la conversazione, Zuleyha verrà a conoscenza che il suo ex fidanzato potrebbe quindi essere accusato di omicidio. La fanciulla, per avvisare Akkaya, gli chiederà di presentarsi in una capanna situata nel bosco: quest'ultimo per non mancare all’appuntamento dirà una menzogna alla moglie Mujgan, la quale però lo smaschererà dopo aver sentito l’intera telefonata.

Akkaya confessa alla sua ex di essere l’assassino di Ercüment, Mujgan spia e riprende tutto

Zuleyha esigerà sapere se è Yilmaz veramente l’assassino di Ercüment, lui ammetterà tutto e spiegherà di averlo fatto perché il parente di suo marito aveva violentato la domestica Gulten Taşkın (Selin Genç): l'uomo farà presente alla sua ex anche di non avere alcun senso di colpa.

Zuleyha e Yilmaz concluderanno il loro confronto scambiandosi un abbraccio, nella convinzione di non essere visti da nessuno. In realtà nel frattempo Mujgan registrerà tutto l’incontro in segreto con una telecamera, mentre li spia da una finestra.

A questo punto la dottoressa Hekimoğlu sarà decisa a smascherare pubblicamente il marito e Zuleyha dopo averli visto, in particolare ora che tra le mani anche le prove.