Nelle prossime puntate di Beautiful in onda dal 27 marzo al 2 aprile su Canale 5, Brooke ammetterà di aver bevuto e ne pagherà le conseguenze. La povera Logan, ignara che sia stata Sheila a spingerla a ricadere nella sua dipendenza, verrà costretta ad andare dagli alcolisti anonimi. Nel frattempo, arriverà in città la madre di Paris, pronta a scombinare i già delicati equilibri. E poi ancora, nei nuovi episodi della soap opera su Canale 5, vedremo Steffy spingere Ridge tra le braccia di Taylor, con il desiderio di riavere la sua famiglia. Il suo piano funzionerà?

Di seguito, i dettagli e le trame in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia Mediaset.

Beautiful anticipazioni 27 marzo - 2 aprile: Ridge porta Brooke agli alcolisti anonimi

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Beautiful rivelano che Brooke si sentirà in colpa per quanto successo ma terrà il segreto sul bacio con Deacon. Ridge le starà vicino, ignaro di quanto successo, e la accompagnerà agli alcolisti anonimi, dandole il suo supporto.

Una volta giunta alla riunione, Brooke si troverà davanti a un bivio: rivelare o meno il bacio con Deacon? Nel frattempo, Hope si sentirà in colpa per sua madre e cercherà conforto in Liam.

Beautiful trame 27 marzo - 2 aprile: Hope copre Brooke

Nonostante sia arrabbiata con Brooke per quanto successo con Deacon, Hope le prometterà di mantenere il segreto, consapevole che se saltasse fuori, il matrimonio con Ridge finirebbe immediatamente.

Forrester si metterà in contatto con Hope, preoccupato per l'assenza della moglie e, anche in questa circostanza, Hope mentirà per coprire la madre.

Ma non è finita qui, perché la giovane Logan insinuerà che Taylor sia tornata in città per riavere l'amore di Ridge. Davanti a quelle affermazioni, Steffy si infurierà e tra le due si accenderà un forte litigio.

Secondo Hope, Taylor starebbe approfittando della crisi di Brooke per portare Ridge dalla sua parte, mentre per Steffy, Ridge è libero di scegliere la donna con la quale passare il resto della vita: ovviamente, spera che la scelta del padre ricada su Taylor.

Beautiful spoiler 27 marzo - 2 aprile: Steffy e Thomas indagano su Brooke

Continuando con le anticipazioni di Beautiful riferite alle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, vedremo Thomas e Steffy iniziare a capire che Brooke sta nascondendo qualcosa, idem per quanto riguarda Hope. A quel punto, cominceranno a indagare su madre e figlia.

Thomas e Steffy intuiranno che in tutta questa strana faccenda potrebbe esserci lo zampino di Deacon e cominceranno a tenerlo d'occhio: scopriranno il segreto di Brooke? Non resta che guardare le nuove puntate per vedere come evolveranno le trame.