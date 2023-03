Tra i volti di punta de Il Paradiso delle signore 7 figura la giovane venere Irene, interpretata dall'attrice Francesca Del Fa che, in una nuova intervista, ha scelto di rompere il silenzio e far chiarezza definitivamente sulle voci di flirt con Can Yaman.

C'è stato un periodo in cui si è parlato con grande insistenza di un flirt in corso tra Francesca Del Fa volto di punta della soap opera pomeridiana di Rai 1 e il divo turco che ha stregato il pubblico italiano.

A quanto pare, però, tra i due attori non ci sarebbe stato mai nulla di tenero e romantico, così come precisato dalla stessa interprete di Irene.

Irene al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, Francesca Del Fa continua ad essere uno dei volti di punta de Il Paradiso delle Signore 7, la soap opera pomeridiana in onda tutti i giorni con grande successo nel daytime della rete ammiraglia Rai.

La sua Irene, attualmente impegnata in una relazione col giovane Alfredo, ha conquistato il pubblico curioso adesso di scoprire come si evolverà la sua love story e se ci sarà il tanto atteso matrimonio.

Tuttavia, in queste ore, l'attrice protagonista della soap opera di Rai 1, si è ritrovata a far chiarezza ancora una volta su un Gossip che l'ha vista protagonista nei mesi scorsi.

'Nulla di romantico', l'attrice de Il Paradiso delle signore rompe il silenzio su Can Yaman

Francesca venne paparazzata in compagnia di Can Yaman, il divo turco più amato e ambito dal pubblico italiano: in quell'occasione si vociferò che tra i due ci fosse del tenero e ovviamente la notizia è subito rimbalzata sulle varie pagine dei settimanali di cronaca rosa.

Ma qual è la verità dei fatti? Tra Can e Francesca c'è stata davvero una relazione, così come riportato dai giornali oppure no?

A fare un po' di chiarezza, rompendo definitivamente il silenzio su questa vicenda, è stata l'attrice stessa de Il Paradiso delle signore, la quale ha confessato pubblicamente che tra lei e il divo turco non c'è stato nulla di sentimentale.

"Tra me e Can non c'è stato nulla di romantico, è nata solo una simpatia, un'amicizia", ha precisato così l'attrice di Irene nella soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, facendo chiarezza una volta per tutte su queste voci di flirt con l'attore turco protagonista di Viola come il mare su Canale 5.

L'attrice di Irene confermata nel cast de Il Paradiso 8

Insomma, tra i due non c'è stata nessuna passione e non è nato nessun feeling speciale, ma solo un rapporto da buoni amici.

Intanto, Francesca si prepara ad affrontare un viaggio importante negli Stati Uniti d'America per seguire un corso di recitazione e perfezionarsi sempre più, in attesa poi di tornare sul set dell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore.