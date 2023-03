Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partie dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 22 marzo, non potranno mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena in grado di lasciare con il fiato sospeso. La settima stagione della soap si sta avviando alla sua conclusione.

In particolar modo, al centro della trama di questo episodio ci sarà anche Flora. La giovane stilista, dopo aver attraversato un momento molto difficile nella sua carriera professionale, ha deciso di voltare le spalle all'atelier meneghino e di andare a lavorare con la concorrenza.

D'altro canto, ha deciso di seguire il suo fidanzato. Per tali ragioni, Vittorio appare deluso dalla sua scelta e così finisce per prendere una decisione drastica nei suo confronti. Mai si sarebbe aspettato che Flora lo avrebbe abbandonato per andare a lavorare per Umberto.

Aria di tensione al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, dopo aver scoperto i piani di Matilde e suo marito, Adelaide non può fare a meno di cacciare i due coniugi da Villa Guarnieri. Tuttavia, la rottura del loro legame di amicizia ha gettato nello sconforto la giovane Frigerio. Adesso, Matilde non sa più come fare e Tancredi si rende perfettamente conto che sua moglie sta vivendo un momento di grande difficoltà.

Inizia addirittura a sospettare che lei non possa più essere realmente felice.

Intanto, in seguito alla notte di passione trascorsa con la sua ex moglie, Ezio è deciso a voler raccontare tutta la verità sia a Veronica che a Gemma. D'altronde, il suo cuore lo sta guidando verso Gloria ed è intenzionato a compiere un gesto importante per poter vivere il suo futuro insieme a lei.

I segreti di Vito al Paradiso delle signore

Nel frattempo, Maria è delusa dal comportamento della stilista del Paradiso. Non vede di buon occhio il gesto compiuto da Flora, perché non accetta l'idea che abbia girato le spalle al magazzino che, per tanti anni, è stata la sua casa. Pertanto, decide di affrontare apertamente Ravasi.

Vittorio, nel frattempo, è intento ad organizzare al meglio la sfilata per la presentazione della nuova collezione di abiti. Per l'occasione, affida l'incarico direttamente alla giovane stilista, sicuro delle sue grandi qualità.

Infine, Irene continua a pensare alla donna misteriosa che ha visto parlare con Vito. Sicura che si tratti di qualcosa di losco, vuole andare in fondo alla questione. Con l'aiuto di Alfredo, sta cercando di capire se il contabile non stia ingannando spudoratamente la povera Maria. Se così fosse, non glielo perdonerebbero mai.