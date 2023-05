Cambio programmazione per Terra Amara sulle reti Mediaset nel corso del mese di giugno. La soap opera andrà in onda in versione ridotta nella fascia del pomeriggio di Canale 5, dato che non sono più previste le puntate dl weekend.

Situazione differente per Beautiful, la soap opera americana in onda da oltre trent'anni nella fascia del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, con risultati d'ascolto sempre sopra le più rosee aspettative.

Terra amara sospesa nel weekend: cambio programmazione Mediaset giugno

Il cambio programmazione Mediaset del prossimo giugno riguarderà Terra amara.

Gli appuntamenti con Terra amara saranno sospesi nel daytime del weekend di Canale 5: questo vuol dire che gli spettatori delle vicende di Zuleyha e Yilmaz non potranno più vedere le puntate extra large nel fine settimana.

Al sabato e alla domenica pomeriggio al posto di Terra amara ci sarà spazio per la messa in onda di fiction in replica.

Beautiful non si ferma nella programmazione Mediaset di giugno

Situazione differente, invece, per Beautiful: al momento la messa in onda della soap americana, in grado di appassionare circa 2,8 milioni di spettatori al giorno, è prevista sette giorni su sette anche durante il mese di giugno.

Nessuno stop per Beautiful durante il weekend: la soap sarà trasmessa con puntate inedite anche al sabato e alla domenica pomeriggio.

Per tutto il mese è confermato anche l'appuntamento in daytime con l'altra soap opera che terrà compagnia al pubblico Mediaset durante l'estate.

Trattasi de La promessa, che debutterà il 29 maggio alle 14:45 prendendo il posto di Uomini e donne. La messa in onda della nuova soap opera è prevista nel daytime feriale di Canale 5: al momento non sono previsti appuntamenti speciali nel weekend.

Stop L'Isola dei famosi, torna Temptation Island: cambio programmazione Mediaset giugno

Con il mese di giugno si assisterà a un cambiamento legato anche al prime time del lunedì, dato che giungerà al termine l'appuntamento con L'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi.

Il reality show della sopravvivenza saluterà il pubblico con la finale di lunedì 19 giugno, durante la quale ci sarà la proclamazione del vincitore che si porterà a casa il montepremi da 100.000 euro.

Dalla settimana successiva, nel prime time del lunedì, ci sarà spazio per la nuova edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi.