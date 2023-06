Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di settembre. Le novità riguarderanno il ritorno de Il Paradiso delle signore 8, la seguitissima soap opera pomeridiana con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Conferme in arrivo anche per Mara Venier: la conduttrice sarà al timone della nuova edizione di Domenica In, in onda da metà settembre in tv.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 8 in daytime: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo settembre, prevede il ritorno in video de Il Paradiso delle Signore 8.

La soap opera del pomeriggio, con protagonisti Vanessa Gravina ed Emanuel Caserio, continuerà a trovare spazio nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.

Un appuntamento ormai irrinunciabile per quasi due milioni di spettatori che, tutti i giorni, seguono le vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino milanese.

Mara Venier confermata in daytime: cambio programmazione Rai settembre

Tra i ritorni previsti nel corso della prossima stagione tv Rai da settembre in poi, spicca anche quello di Mara Venier.

La conduttrice veneta è confermata al timone di Domenica In, la trasmissione del pomeriggio festivo che troverà spazio da metà mese in poi nella fascia del pomeriggio.

Una riconferma meritata per la conduttrice veneta che, anche quest'anno, nonostante la temutissima concorrenza del pomeridiano di Amici 22, è riuscita a conquistare buoni ascolti su Rai 1, conquistando una media di oltre 2,3 milioni di spettatori a settimana.

Per quanto riguarda, invece, la programmazione della seconda rete Rai va segnalato il ritorno in daytime di Ore 14, il talk show incentrato sui casi di cronaca nera condotto da Milo Infante.

Confermati Chi l'ha visto e I fatti Vostri nella programmazione Rai di settembre 2023

Dopo il gran successo della seconda edizione, che ha registrato una media di ascolti del 6% di share, il programma tornerà in onda da lunedì 11 settembre in poi in daytime.

Confermato anche l'appuntamento con I Fatti Vostri, un'altra trasmissione di successo della seconda rete Rai, condotta dalla coppia composta da Anna Falchi e Salvo Sottile.

Su Rai 3, invece, spazio al ritorno di Chi l'ha visto: la storica trasmissione del mercoledì sera condotta da Federica Sciarelli, continuerà ad essere uno dei programmi di punta del prime time.

Non ci sarà spazio, invece, per Che tempo che fa: la trasmissione condotta da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto, non troverà spazio nel palinsesto della prossima stagione tv. Fazio ha scelto di lasciare la Rai e, da settembre 2023, approderà sul canale Nove.