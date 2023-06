Matteo Diamante è stato intervistato da Turchese Baracchi nel programma radiofonico Turchesando. Tra i vari argomenti affrontati dal giovane, c'è stato spazio anche per la rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: secondo lui, i problemi sono iniziati con la festa di compleanno di Alfonso Signorini poiché Oriana ha rivisto Antonino Spinalbese. Tuttavia, Diamante è convinto che i due avranno modo di chiarire.

Le dichiarazioni di Diamante

Matteo Diamante ha avuto modo di conoscere i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, poiché è entrato ad un mese dalla fine in qualità di ospite e come "ex di" Nikita Pelizon.

Intervenuto nel programma radiofonico di Turchese Baracchi, il giovane ha espresso il suo commento sulla fine della relazione tra Daniele e Oriana: "Secondo me si risolve". Diamante ha precisato che tra lui e l'influencer venezuelana non c'è mai stato feeling, tanto che non nutrono tanta simpatia l'uno nei confronti dell'altra. Tuttavia, sostiene che Daniele e Oriana abbiano iniziato una "guerra social" ma nel privato vorrebbero non ferirsi. In merito alle voci di un possibile incontro tra Marzoli e Antonino Spinalbese, Matteo Diamante ha riferito che alla festa di Alfonso Signorini c'era anche lui, ma poi è andato a casa quindi non ha avuto modo di vedere con chi sia andata l'influencer a fine party.

Infine ha rivelato che il giorno della rottura, lui era con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro: "Sembrava che fosse colpa dei Donnalisi". A detta di Diamante, i problemi di coppia degli "Oriele" potrebbero essere iniziati dopo la festa di Signorini: "Antonella non c'entra niente". Matteo ha ribadito che anche Nikita Pelizon si è allontanata dall'imprenditore veneto, perché Oriana soffriva la sua presenza.

Oriana Marzoli rompe il silenzio sull'ex Dal Moro

Nel frattempo, Oriana Marzoli durante una diretta su Mtmad (social iberico) ha deciso di parlare per la prima volta pubblicamente della rottura con Daniele Dal Moro.

La giovane ha ribadito di non avere mai avuto occhi per nessuno da quando ha intrapreso una relazione con Dal Moro: "Provo un sentimento reale per lui". Inoltre ha riferito che se Daniele ha iniziato a seguire sui social tante ragazze solo per farla ingelosire, questa cosa la fa soffrire.

Marzoli è tornata a parlare anche del fatto che nell'ultimo periodo Daniele non condividesse più contenuti social riguardanti la coppia: a tal proposito, Oriana ha confidato che anche un solo un like è sinonimo di supporto e sostegno.