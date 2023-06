Con l'arrivo dell'estate sono previsti importanti cambiamenti a casa Mediaset e Terra Amara subirà una riduzione. La soap turca, molto amata dai telespettatori, a partire dal 24 giugno Terra amara non andrà in onda nel weekend e il lungo appuntamento del sabato sarà sostituito da Un altro domani, mentre la domenica andranno in onda dei film in replica. La soap spagnola farà compagnia ai telespettatori con una doppia puntata di tre ore, visto che sia avvia alla fine. Resta invariato l'appuntamento dal lunedì al venerdì.

Canale 5 cambia la programmazione del weekend

Terra amara è uno dei prodotti di punta di Mediaset ed è per questo che nei weekend la soap sarà sospesa. Dal 24 giugno al posto di Terra amara ci sarà Scene da un matrimonio, seguito da una doppia puntata di tre ore di Un altro domani. A quanto pare si preferirebbe non sprecare le lunghe puntate di Terra amara nei weekend estivi, visto che il bacino di pubblico in questa stagione tende a diminuire.

Inoltre, limitando l'appuntamento solo ai giorni feriali, si prolunga anche la durata della soap per tutta la prossima stagione televisiva. Un altro domani si avvia alla fine e per questo motivo la scelta per il pomeriggio del weekend è ricaduta su questa soap.

A settembre, quando sarà terminata, si riprenderà con la normale programmazione di Terra amara, salvo cambiamenti.

Terra amara sostituita da Scene da un matrimonio

L'appuntamento con Terra amara è confermato per il pomeriggio dal lunedì al venerdì sempre dopo Beautiful. Le vicende dei protagonisti di Cukurova saranno presenti per tutta l'estate e al centro delle scene ci sarà ancora Zuleyha.

La donna riuscirà a uscire di prigione dopo una dichiarazione di Demir, ma per lei i guai saranno tutt'altro che finiti.

La protagonista dovrà affrontare la rabbia del marito che la accetterà alla villa solo come domestica e le impedirà di vedere i bambini. Come se non bastasse Zuleyha dovrà anche combattere contro Behice e Mujgan, che metteranno in atto un piano per ucciderla.

Weekend di Canale 5: Anna Tatangelo, Un altro domani e film in replica

La programmazione di Canale 5 per il pomeriggio del sabato vedrà la messa in onda di Beautiful, che sarà seguito da Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo. Un altro domani seguirà subito dopo con una puntata di tre ore, dritta verso il gran finale. La domenica pomeriggio invece, dopo Beautiful, saranno trasmessi alcuni film in replica.

Questa scelta sicuramente renderà scontenti i fan di Terra amara, che aspettano il weekend per godersi una puntata extralarge della soap. A settembre tuttavia, come ogni anno, si ritornerà alla programmazione tradizionale.