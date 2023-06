Gemma Galgani commossa sui social per la giovane Giulia Tramontano. La dama storica di Uomini e donne trono over ha voluto dedicare delle parole piene di affetto per la 30enne, in dolce attesa del suo primo figlio, uccisa dal suo compagno a Senago.

Giulia Tramontano, la sua storia tocca il cuore della dama di Uomini e donne over

Il delitto di Giulia Tramontano ha scosso l'opinione pubblica e continua a essere uno dei casi più discussi di questi giorni.

La giovane donna è stata uccisa con svariate coltellate dal compagno, che non si è fatto problemi a colpirla mortalmente nonostante Giulia fosse in dolce attesa del suo primo figlio.

Una storia che ha toccato profondamente anche Gemma, la dama della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi che sui social ha scelto di condividere un messaggio in memoria di Giulia.

'Giulia avrebbe avuto tanto amore da dare', la dedica commossa di Gemma per Giulia

"Giulia e Thiago", ha scritto Gemma nella sua dedica social ricordando la mamma e anche il bambino che portava in grembo.

"Le donne devono essere amate e Giulia avrebbe avuto anche tanto amore da dare...", ha scritto ancora Gemma Galgani nella sua dedica per Giulia Tramontano, condividendo uno scatto della fiaccolata che in questi giorni si è svolta in suo onore a Sant'Antimo, paese in provincia di Napoli che le aveva dato i natali.

Un messaggio social che ancora una volta fa emergere la grande sensibilità della dama di Uomini e donne, tra i volti più amati dal pubblico del talk show di Canale 5.

Il ritorno di Gemma Galgani nella prossima stagione di Uomini e donne su Canale 5

Proprio per questo motivo, in vista della prossima stagione prevista da settembre 2023 in poi in televisione, non ci sarebbero dubbi sulla presenza di Gemma.

Gemma continuerà a essere uno dei volti di punta del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, pronta a mettersi in gioco ancora una volta per cercare di trovare la sua anima gemella, con la speranza che questa volta possa essere l'annata fortunata, dato che le frequentazioni degli ultimi anni non sono riuscite a dare gli effetti sperati.

La dama, però, non avrà modo di ritrovare in studio il suo ex storico Giorgio Manetti: il cavaliere toscano, in una recente intervista, ha smentito il suo rientro in trasmissione, pur precisando che gli farebbe piacere poter rivedere Gemma per un caffè fuori dallo studio della trasmissione di Canale 5.

Gemma accetterà l'invito del suo ex fidanzato oppure vorrà andare avanti definitivamente?