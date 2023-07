Mercoledì 12 luglio è andata in onda una nuova puntata di Terra Amara e i colpi di scena non sono mancati. Al centro dei riflettori c'è stato l'incontro clandestino tra Yilmaz e Zuleyha che stanno progettando una fuga in Germania. Behice, invece, ha espresso i suoi dubbi su Fikret con Mujgan, ipotizzando che sia un assassino interessato all'eredità di Fekeli. Infine, mentre Cetin e Gulten hanno continuato a fantasticare sul futuro insieme, Rasit è stato assunto da Hunkar e ha fatto storcere il naso a Gaffur.

Puntata di Terra amara del 12 luglio: Zuleyha e Yilmaz si vedono di nascosto alla vecchia villa

Zuleyha è un personaggio che divide il pubblico: in molti la amano, ma sono tanti a criticare il suo atteggiamento nei confronti di Demir. Nonostante il suo sia stato un matrimonio costretto, non è ben visto il suo continuo cercare Yilmaz, soprattutto alla luce del fatto che anche lui adesso ha una famiglia. Dopo aver perdonato Demir in lacrime, Zuleyha sta progettando la fuga con il suo ex fidanzato e lo vede di nascosto.

Voto: 6

Yilmaz ha sposato Mujgan di sua volontà, pur amando da sempre Zuleyha. Con lei ha fatto anche un figlio e adesso vorrebbe lasciare tutto per fuggire con la sua ex fidanzata.

Nella puntata del 12 luglio, non ha esitato a dire a sua moglie: "Penso solo a te", mentre Zuleyha era nascosta. Un comportamento decisamente poco corretto.

Voto: 5

Behice: uno dei personaggi più perfidi della soap. Il pubblico, in questo caso, è unito contro di lei. La zia della dottoressa, dal suo ingresso della soap non ha fatto altri che seminare zizzania, oltre che tentare di uccidere la protagonista e istigare sua nipote a riprovarci.

Nella puntata andata in onda, ha espresso dei dubbi su Fikret che potrebbe essere un impostore interessato alla ricca eredità di Fekeli. Behice è arrivata a ipotizzare che l'uomo possa aver ucciso il vero nipote di Ali Rahmet sostituendosi a lui. "Non è strano che qualcuno uccida per l'eredità", spiegherà a sua nipote, ma chi conosce bene il personaggio di Behice sa che lei ha già ucciso i suoi mariti proprio per lo stesso motivo.

L'attrice Esra Dermancioglu è insuperabile in un ruolo molto difficile da portare avanti e meriterebbe un 10, ma il suo personaggio è decisamente negativo.

Voto 2

Pagella della puntata di mercoledì 12 luglio: Hunkar insuperabile

Cetin e Gulten: questa coppia piace per la sua spontaneità. Si tratta, per il momento, dell'unica coppia di Terra amara a non avere scheletri nell'armadio. Nessuno dei due ha tradito e non ci sono segreti a dividerli: solo un grande amore a unirli. Nella puntata di mercoledì hanno fantasticato sul loro futuro e sui figli che avranno. Nonostante tutto, potrebbero sembrare troppo melensi.

Voto: 7

Hunkar: uno dei personaggi più amati della soap turca. Dopo un inizio non proprio idilliaco, la madre di Demir ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua forza.

Hunkar ha riconosciuto gli errori del passato e ha dato alla sua vita un senso completamente diverso. Nella puntata andata in onda non ha esitato ad assumere Rasit alla tenuta, visto che il ragazzo era rimasto senza lavoro dopo la morte di Hatip.

Voto: 10