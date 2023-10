Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 che saranno trasmesse su Rai 1 nel corso della stagione, rivelano che Matilde si ritroverà finalmente a scoprire la verità sulla notte dell'incendio al mobilificio. La donna capirà tutte le bugie e le menzogne che suo marito Tancredi le ha sempre raccontato in questi anni. C'è intanto grande attesa per il ritorno in città di Stefania che, tuttavia, durerà solo pochi giorni, visto che l'ex venere ha scelto di trasferirsi stabilmente in America.

Matilde scopre le menzogne di Tancredi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che per Matilde arriverà il momento di scoprire tutta la verità sulla notte dell'incendio al mobilificio che ha distrutto per sempre tutti i progetti di vita dei suoi genitori.

Matilde ha cercato la verità con tutte le sue forze ma, fino a questo momento, non ha mai scoperto che dietro quell'avvenimento ci fosse lo zampino di suo marito.

Ebbene, nel corso dell'ottava stagione della soap opera, Matilde riuscirà finalmente a scoprire tutta la verità e così verrà a sapere che è stato proprio Tancredi ad architettare tutto.

Per la donna sarà un "colpo al cuore", tanto da rendersi conto di essere stata ingannata dalla persona che giurava di amarla.

Matilde si vendica di suo marito Tancredi e lo mette nei guai

A quel punto, però, Matilde vorrà vendicarsi e non si farà scrupoli a denunciare suo marito, mettendo così alle strette per le sue menzogne.

Inoltre, nel corso delle prossime puntate di questa stagione della soap opera di Rai 1, ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Stefania Colombo.

La presenza dell'ex venere non passerà affatto inosservata, dato che Stefania tornerà in città per partecipare a un evento speciale: il matrimonio dei suoi genitori.

Stefania Colombo ritorna a Milano ma solo per le nozze dei genitori

Ezio e Gloria, dopo essere ritornati insieme ufficialmente, decideranno di sposarsi per la seconda volta e coronare così il loro sogno d'amore.

Per tale occasione, Stefania rientrerà dall'America e sarà al fianco della sua mamma e del suo papà per il sì sull'altare.

Tuttavia, il ritorno in città di Stefania non durerà a lungo: la ragazza soggiornerà a Milano solo per poco tempo, dato che intende ritornare al più presto in America, dove ormai ha iniziato la sua nuova vita.

Insomma, quella della figlia di Ezio e Gloria sarà una "toccata e fuga", un modo per riabbracciare i suoi amici e trascorrere qualche giornata con loro prima di ripartire.