Colpo di scena nelle prossime puntate di Uomini e donne in onda il 30 e 31 ottobre 2023 su Canale 5. La tronista Manuela Carriero deciderà di abbandonare il Trono senza fare nessuna scelta. Oltre a questo, ci sarà la rottura definitiva tra Silvio e Donatella, i due protagonisti del trono over che avevano già discusso nelle scorse puntate.

Manuela Carriero abbandona Uomini e donne

Uomini e donne andrà in onda su Canale 5 con nuove puntate anche nei pomeriggi del 30 e del 31 ottobre. Quanto verrà trasmessa da riferimento alla seconda parte della registrazione tenutasi lo scorso 21 ottobre.

I telespettatori di Canale 5 assisteranno a un colpo di scena inaspettato la tronista Manuela Carriero deciderà di abbandonare il programma senza fare nessuna scelta. La ragazza infatti, giungerà alla conclusione che nessuno dei suoi corteggiatori sia realmente interessato a lei. Pertanto, deciderà di lasciare la trasmissione. In studio, per salutarla, giungerà anche Michele, il corteggiatore di Castellammare di Stabia che aveva eliminato in una delle ultime puntate.

Resta ora da capire se e quando verrà presentata una nuova tronista. La redazione di Uomini e donne potrebbe anche decidere di proseguire, almeno in queste ultime settimane del 2023, solo con i due tronisti Brando e Cristian. Bisognerà comunque aspettare le prossime registrazioni per saperne di più.

Silvio e Donatella chiudono il loro rapporto

Dando invece uno sguardo al trono over, si chiuderà definitivamente la conoscenza tra Silvio e Donatella. I due, nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, avevano nuovamente litigato pesantemente. A quanto pare, non sono riusciti a trovare un punto di incontro, visto che interromperanno la frequentazione.

Per Silvio arriverà ben presto una nuova dama di nome Gabriella, che lui accetterà di conoscere.

Uomini e donne non va in onda il 1° novembre

Sempre in riferimento al parterre Over, nelle puntate di fine ottobre, i telespettatori assisteranno a una scena del tutto inaspettata, con protagonisti Gianni Sperti e Roberta Di Padua.

L'opinionista infatti inviterà la dama di Cassino a ballare in studio e in quel momento la bacerà. Sarà una provocazione quella di Gianni, per dimostrare al parterre maschile come si fa a corteggiare una donna, ovviamente con il bene placito di Roberta.

Intanto questo mercoledì 1 novembre, Uomini e donne non andrà in onda. Il dating show di Maria De Filippi si prenderà infatti un giorno di pausa in occasione della Festa di Ognissanti. Tornerà poi regolarmente in onda alle ore 14:45 a partire dal 2 novembre.