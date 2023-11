Nella puntata di lunedì 4 dicembre, come annunciano le anticipazioni, Zuleyha lascerà Demir e partirà con i bambini per Cipro. Prima, però, la protagonista si toglierà una soddisfazione sfrattando Umit dopo averla umiliata: "Sei cattiva, non ho compassione", le dirà prima di toglierle la casa. Quando Yaman tornerà alla villa e saprà che sua moglie lo ha lasciato, andrà su tutte le furie con Gulten e proverà in tutti modi a fermare la partenza di Zuleyha, ma non ci riuscirà.

Zuleyha delusa da Demir dopo aver saputo da Mujgan del suo tradimento

L'idillio tra Demir e sua moglie avrà i giorni contati perché Zuleyha verrà a sapere da Mujgan della storia di Yaman con Umit. La donna non potrà fare finta di niente e prenderà una decisione molto chiara: lasciare suo marito andando via con i figli in un'altra città.

Con l'aiuto di Gulten e Cetin, Zuleyha prenderà i bagagli e partirà per Cipro, intenzionata a trasferirsi in Europa con i suoi bambini e ricominciare da zero. Prima, però, la donna si prenderà una rivincita con l'amante di suo marito. Zuleyha si recherà a casa di Umit e metterà fuori dalla porta tutte le sue cose. Quando la dottoressa sarà dimessa dall'ospedale, troverà i suoi bagagli in strada e vedrà Zuleyha uscire dalla sua casa. In un primo momento Umit penserà che la donna voglia metterla alla porta a causa delle false accuse a Demir, ma Zuleyha si spiegherà meglio.

La rivincita di Zuleyha prima della partenza con i bambini

Zuleyha dirà a Umit tutto quello che pensa di lei e la manderà via dalla casa che suo marito le aveva dato in affitto.

La dottoressa capirà che la sua relazione con Demir è venuta allo scoperto e Zuleyha le risponderà: "Vengo a sapere tutto, sono la proprietaria di Cukurova". Umit non riuscirà a dire una parola mentre la signora Altun proseguirà con i rimproveri e a quel punto la dottoressa reagirà. La donna dirà a Zuleyha che è stato Demir a sedurla e aggiungerà anche che lei si è innamorata davvero di Yaman.

Zuleyha, però, resterà ferma sulla sua posizione: "Sei cattiva, non ho compassione". Successivamente, la moglie di Demir tornerà alla villa pronta a fare i bagagli e lasciare per sempre Cukurova.

La disperazione di Demir, pronto a tutto per fermare sua moglie

Quando Demir verrà a sapere da Sevda che Zuleyha lo ha lasciato, correrà al porto per fermarla e spiegarle tutto.

L'uomo, tuttavia, non riuscirà a raggiungere sua moglie perché sarà fermato dalla sorveglianza. Tornato alla villa, Demir rimprovererà Gulten per non averlo avvisato della partenza di Altun e quando la domestica non gli dirà dove si trova andrà su tutte le furie. Yaman sarà pronto a cacciare Gulten dalla villa, ma lei riuscirà a tenergli testa, facendogli presente il motivo per cui Zuleyha è andata via. A quel punto Demir chiederà a Sadi delle informazioni su sua moglie, ma l'invstigatore lo metterà fuori strada dicendogli che la donna era diretta a Londra.