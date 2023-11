Nelle prossime puntate di Uomini e donne, Gemma Galgani andrà incontro a un'altra delusione nel momento in cui verrà rifiutata da Silvio Venturato. La dama infatti vorrà riprovarci con l'ex ma lui le rifilerà un due di picche. Anche Alessio, l'ex fidanzato di Claudia, arriverà in studio per riconquistarla ma incasserà un 'no'.

Gemma ci riprova con Silvio, lui le rifila un due di picche

Tra qualche giorno su Canale 5 andrà in onda ciò che è accaduto nella registrazione del 6 novembre scorso. In particolare ci saranno nuovi colpi di scena che riguarderanno Gemma Galgani. La dama torinese infatti, chiederà a Silvio Venturato di riprovarci dopo la breve frequentazione intervista tra loro nella passata stagione.

Ma Silvio non avrà nessuna intenzione di rifrequentare Gemma e le rifilerà un sonoro due di picche.

Niente da fare dunque per la dama torinese che, dopo le conoscenze naufragate con Maurizio e Bruno, rimarrà ancora una volta senza pretendenti.

Anche l'ex di Claudia incassa un secco rifiuto dalla dama

Nello studio di Uomini e donne si parlerà anche di Alessio e Claudia. Come preannunciato da Maria De Filippi infatti in studio giungerà l'ex fidanzato di Claudia. L'uomo avrà intenzione di riconquistarla e questo genererà discussioni. Ovviamente Alessio non sarà affatto felice della situazione e chiederà di avere la possibilità di uscire in esterna con Claudia per capire se vi sia modo di recuperare il loro rapporto.

Ma lei rifiuterà, non essendo intenzionata a tornare con lui. Dopo aver incassato il rifiuto della dama, l'uomo lascerà definitivamente lo studio di Uomini e donne.

Torna la sfilata maschile nelle prossime puntate di Uomini e donne

A breve, i fan del programma di Maria De Filippi assisteranno alla prima sfilata maschile della stagione.

Dopo le dame, infatti, toccherà ai cavalieri salire in passerella. Il tema sarà: 'Vieni a scoprire la cosa migliore'.

In attesa della messa in onda della puntata, le anticipazioni fanno sapere che sarà Marco a catturare l'attenzione delle dame. Sarà lui a fare la sfilata più sensuale, ballando con Roberta e Barbara. Questo farà arrabbiare Cristina, la dama con cui starà uscendo.

Pare infatti che al termine della sfilata, lui chiederà a Barbara di uscire per un'esterna: questo potrebbe creare nuovo scompiglio tra i protagonisti del Trono Over.

Dando invece uno sguardo alle vicende del Trono classico, entrambi i tronisti si ritroveranno a "rincorrere" alcune corteggiatrici che se ne vorranno andare.