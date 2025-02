Nel corso della puntata di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 5 febbraio, Tina Cipollari ha avuto un diverbio con uno dei cavalieri del parterre over, Giuseppe.

L'opinionista non ha affatto apprezzato il comportamento dell'uomo nei confronti della dama Erika e tra i due è nata una discussione durata alcuni minuti.

Giuseppe chiude la conoscenza con Erika ma Tina non apprezza il suo comportamento

Maria De Filippi ha ad un certo punto chiamato Giuseppe ed Erika al centro dello studio dopo che i due erano usciti a cena insieme. La dama ha raccontato che la serata era andata bene.

Giuseppe ha confermato la cosa aggiungendo che c'è stato anche un bacio ma ha sorpreso tutti dichiarando di non voler proseguire la frequentazione.

"Non capisco perché ci sei uscito" ha commentato allora Tina Cipollari.

Scontro tra Giuseppe e Tina Cipollari

La discussione si è infiammata quando Barbara De Santi ha sottolineato come Giuseppe non avesse mai realmente avuto un interesse per Erika e che non ci fosse bisogno di un bacio per rendersene conto: "Non c’era attrazione, Non c’era bisogno del bacio" ha detto Barbara venendo sostenuta proprio da Tina Cipollari: "Ha detto la verità. Se sei abituato a un certo tipo di donne, perché ci sei uscito? Poi baci e dici che non ti è piaciuto. È una cosa di pessimo gusto".

I toni tra il cavaliere e l'opinionista sono rapidamente diventati più accesi, con Giuseppe che non ha risparmiato delle frecciatine all'opinionista: "Un uomo come me non si avvicinerebbe mai a te. Sei superficiale".

"Superficiale? Ti mando a quel paese tre volte, per me non c’è offesa peggiore di sentirmi dire che sono superficiale.

Ce ne fossero di donne con la profondità e i valori che ho io".

Tina ha accettato di uscire a cena con Cosimo

La puntata di oggi si è aperta proprio con il trono di Tina Cipollari. Per lei è tornato in studio Cosimo, il primo corteggiatore col quale la storica opinionista del dating show ha accettato di uscire insieme.

L'uomo le ha proposto una cena fuori, che l'opinionista-tronista ha infatti accettato.

Cosimo ha 47 anni e possiede una società immobiliare: per l'occasione ha regalato a Tina una collana molto costosa dedicandole anche una canzone.

Nel corso della puntata, Tina ha spiegato di voler approfondire la conoscenza col corteggiatore pur non rispettando a pieno i requisiti da lei richiesta: "Andiamo a cena fuori, in attesa di qualcosa di meglio ne ho uno solo".