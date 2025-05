Oltan tornerà da Ipek dopo averla lasciata nelle prossime puntate di Tradimento. "Noi due ci sposeremo", le dirà, rendendola felice.

Le anticipazioni rivelano che Ipek sarà al settimo cielo e si illuderà di poter recuperare il rapporto con Oltan, ma lui la riporterà presto con i piedi per terra. Oltan spiegherà a Ipek che la sposerà solo per rispetto verso Sezai, ma non si fiderà mai più di lei.

L'amore travolgente di Oltan e Ipek

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che presto i riflettori saranno puntati su Oltan e Ipek, che vivranno una storia d'amore travolgente.

Nonostante la differenza di età, i due non potranno controllare i propri sentimenti e si lasceranno andare alla passione. Ipek si innamorerà a prima vista di Oltan, ma non riuscirà a conquistarlo subito. Lui avrà bisogno di conoscerla bene prima di capire quello che prova per lei. Oltan le dichiarerà il suo amore: "Ti amo, sei l'unica dopo la madre di Tolga". Tutto sembrerà perfetto per Ipek e Oltan, anche se saranno d'accordo nel mantenere segreta la loro relazione per evitare pettegolezzi. All'improvviso, la magia svanirà, perché Oltan conoscerà il lato più oscuro di Ipek e non potrà continuare a stare con lei. La causa principale della rottura sarà un passo falso di Ipek, che, per far sentire in colpa Sezai, simulerà il suicidio.

Oltan sarà disperato all'idea di aver perso la donna che ama e quando scoprirà da Yesim che è viva, e che ha architettato tutto, sarà a dir poco furioso. Oltan raggiungerà Ipek e la umilierà dopo averla lasciata: "Sei una donna cattiva, orribile". La fine della storia farà soffrire molto entrambi, perché Ipek non riuscirà a dimostrare a Oltan di aver fatto tutto per suo padre e non per ferire lui. I giorni passeranno senza chiarimenti e la situazione peggiorerà ulteriormente, perché Serra morirà cadendo dalle scale di Ipek e Oltan avrà ancora più dubbi su di lei.

Ipek nei guai, confiderà a Sezai che è incinta di Oltan

Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai vedrà il video in cui Ipek spinge Serra giù dalle scale e le darà tre giorni di tempo per costituirsi.

La ragazza non avrà nessuna intenzione di finire in carcere e progetterà di partire per il Canada. Passati i tre giorni, però, Sezai andrà da sua figlia per costringerla a seguirlo in commissariato e Ipek gli dirà che è incinta di Oltan. Per l'uomo all'inizio sarà un duro colpo, tanto che avrà un malore, ma poi andrà a parlare direttamente con Oltan. Quest'ultimo aprirà il suo cuore a Sezai e gli dirà che non ha potuto controllare i suoi sentimenti. "Farò quello che mi dici", assicurerà. "Quel bambino è innocente", risponderà Sezai, "Non accetterò la nascita di un figlio senza padre". Oltan si recherà da Ipek, ma sarà ancora molto arrabbiato con lei per non avergli detto niente della gravidanza.

"Noi due ci sposeremo", dirà Oltan a Ipek, che si avvicinerà per abbracciarlo. L'uomo, però, non avrà nessuna intenzione di ricominciare con lei: "Ti sposo solo per rispetto verso Sezai. Non sognare". Ipek, con le lacrime agli occhi, accetterà, sperando che le cose possano cambiare con il tempo e l'amore di una volta possa tornare.

Ipek ha un lato oscuro che sta nascondendo a tutti

Nelle puntate in onda in Italia, Ipek è riuscita a farsi assumere da Oltan. La sua attrazione per l’imprenditore è innegabile, tanto che ne ha già parlato con le sue amiche. Serra e Azra sono piuttosto scettiche e hanno già messo in guardia Ipek sul fatto che Oltan non guarderebbe mai una ragazza come lei. Tuttavia, Ipek ha già in mente come fare per conquistare Oltan e sta facendo di tutto per creare degli incontri con lui che sembrino casuali.

Sezai, invece, ha ancora un'idea di sua figlia che non corrisponde affatto alla realtà. Ipek odia Guzide e le ha già detto che la madre è morta per colpa sua, ma Sezai non sa nulla di tutto questo. L'uomo è convinto che tra Guzide e Ipek nascerà uno splendido rapporto.