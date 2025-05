Oylum sarà disperata per la scomparsa di Tolga e, sulla sua tomba, sfogherà il suo dolore nelle prossime puntate di Tradimento: "Ti prometto che Can ti amerà moltissimo. Mi dispiace, dovevi saperlo".

Le anticipazioni rivelano che, dopo aver perso Tolga, Oylum si renderà conto di aver sbagliato a nascondergli che era il padre del suo bambino, ma sarà troppo tardi. La ragazza abbraccerà Selin, mentre Oltan scoppierà a piangere tra le braccia di Guzide.

Tolga è deciso a scappare con suo figlio e Selin

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Oltan scoprirà che Can è il figlio di Tolga, ma rispetterà il segreto di Oylum.

Incontrerà la ragazza in un parco e potrà abbracciare per la prima volta, in lacrime, il suo nipotino, ma non parlerà con suo figlio. Tolga resterà all'oscuro di tutto fino a quando la verità non arriverà anche per lui. A dire a Tolga che Can è suo figlio sarà la domestica di Mualla, che andrà da lui e gli rivelerà il segreto di Oylum. Tolga vivrà emozioni contrastanti, perché, oltre alla forte emozione di essere padre, ci sarà anche la grande delusione nei confronti di Oylum. Il ragazzo si sentirà tradito dalla donna che amava di più e per cui ha messo in discussione tutta la sua vita. Tolga osserverà Oylum giocare con suo figlio e Kahraman e deciderà di riprendere in mano la sua vita. Il ragazzo correrà da Selin con una proposta: "Rapisco Can e scappiamo insieme".

La ragazza non negherà l'appoggio a suo marito e, nonostante tutte le difficoltà del loro matrimonio, assicurerà che gli sarà sempre accanto. Per la prima volta, Tolga dirà a Selin che la ama sinceramente e poi si dirigerà da Oltan per chiedergli i passaporti utili alla fuga. Tuttavia, il sogno di Tolga sarà spezzato dal destino.

L'abbraccio di Selin e Oylum al funerale di Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga arriverà in ufficio da Oltan e troverà Ipek che punta un'arma contro suo padre. Senza farsi notare, Tolga proverà a salvare suo padre sorprendendo la ragazza alle spalle, ma lei si girerà di colpo e partirà un proiettile. Per Tolga non ci sarà nulla da fare e Oltan sarà disperato.

Al funerale, Oltan scoppierà a piangere tra le braccia di Guzide, che non avrà parole per confortare il suo amico. Oylum si avvicinerà alla tomba di Tolga e sarà sopraffatta dai sensi di colpa: "Mi dispiace, dovevi saperlo. Ti prometto che Can ti amerà moltissimo". Alla cerimonia funebre, Selin e Oylum saranno unite dallo stesso dolore. Le incomprensioni del passato lasceranno spazio alla sofferenza e dopo tanto tempo le due amiche si ritroveranno. Oylum abbraccerà Selin. "Ti amava", le dirà per confortarla, mettendo fine alle rivalità del passato, mettendo fine alle rivalità del passato.

Oylum decisa a nascondere la verità sul padre di Can

Nelle puntate in onda in Italia, gli unici a sapere che Tolga è il padre di Can sono Oylum e Mualla.

Mualla ha fatto eseguire il test del Dna a suo nipote quando lo ha rapito dall'ospedale. La madre di Behram non ha detto nulla a Oylum e finge di non sapere, perché in realtà non vuole separarsi da Can. Nonostante non sia figlio di Behram, Mualla vuole a tutti i costi un erede per la sua famiglia e, dato che per suo figlio non ci sono speranze di guarigione, la donna ha puntato tutto su Can.