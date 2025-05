Kahraman andrà a parlare con Behram dopo aver baciato Oylum, nella puntata di Tradimento in onda giovedì 8 maggio: "Amo Oylum, non è facile per me".

Le anticipazioni rivelano che Kahraman chiederà comprensione a suo cugino, che non potrà ascoltare le sue parole perché in coma. Nel frattempo, Serra avrà un'idea per aiutare Ipek a vendicarsi di Guzide, mentre Yesim verrà trattata come una domestica da Tarik e dalla sua famiglia. Infine, Guzide e Sezai saranno in vacanza e passeranno giorni sereni, uniti più che mai.

Ipek, Azra e Serra penseranno a un piano contro Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ipek sarà decisa a vendicarsi di Guzide e non le nasconderà la sua antipatia. Quando andrà a cena da lei, Ipek dirà a Guzide: "Mia madre si è tolta la vita a causa tua", facendole capire che il suo odio per lei non finirà. Appena vedrà Azra e Serra, Ipek inizierà a parlare della vendetta a cui ha pensato, chiedendo il loro aiuto: "Mio padre è innamorato ed è difficile fargli cambiare idea, ma voglio screditarla in pubblico". Serra avrà la soluzione adatta e proporrà di fare leva sull'accusa che aveva fatto perdere il posto da giudice a Guzide: la corruzione. "Potrebbe offrire soldi a un giudice per conto del cliente", dirà Serra alle sue amiche, che si fideranno della sua idea.

Ipek confiderà ad Azra e Serra di essere molto arrabbiata perché suo padre è partito con Guzide e lei non è stata invitata. Nel frattempo, Sezai vivrà finalmente qualche giorno con la sua amata e sarà molto felice. L'uomo sarà sulla spiaggia con lei e ripenserà a quanto ha desiderato quel momento sin da quando entrambi erano solo dei ragazzi.

Yesim trattata come una domestica da Tarik e dalla sua famiglia

Nella puntata di Tradimento di giovedì 8 maggio ci sarà ampio spazio anche per Kahraman. Dopo essersi lasciato andare al bacio con Oylum, si sentirà in colpa con Behram e andrà a trovarlo. Kahraman inizierà a parlare con suo cugino ricordando la loro infanzia, quando entrambi erano innamorati di una bambina.

"Amo Oylum", dirà trattenendo a stento le lacrime, "non so come sia successo. Non è facile neanche per me, mi dispiace". Il ragazzo raggiungerà il resto della famiglia e farà colazione con Mualla, Oylum e Nazan. A casa di Tarik, invece, le cose si metteranno male per Yesim. Dopo il suo trasferimento, la donna si renderà conto che nessuno in casa le porta rispetto. Ozan, Zelis e Tarik la tratteranno come se fosse la loro domestica.

Il legame speciale tra Kahraman e Oylum

Nelle puntate precedenti, Behram ha lasciato Oylum per qualche giorno per un impegno di lavoro. Durante la sua assenza, Mualla ha cacciato la nuora trattenendo Can in villa, perché non sopportava i gossip che insinuavano una relazione con Tolga.

Per Oylum sono stati giorni terribili lontana dal suo bambino, ma Kahraman è stato tenuto all'oscuro di tutto da Mualla. Solo quando il ragazzo ha scoperto cosa stava succedendo in sua assenza tutto si è risolto. Kahraman ha fatto in modo che sua zia accettasse di nuovo Oylum in casa e questo ha rafforzato ancora di più il loro legame.